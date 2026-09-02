Ученые из Тюмени нашли основную причину опасных перееданий

Сбой гормонов назвали причиной переедания

Tекст: Катерина Туманова

Российские ученые доказали, что склонность к перееданию часто связана с гормональным дисбалансом и генетикой, а не с отсутствием силы воли, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Медицинский совет».

Исследователи выявили пороговые значения гормонов, отвечающих за голод и насыщение.

«Мы проанализировали генетические особенности пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена (предиабетом). Нас интересовали такие регуляторы аппетита, как грелин и лептин, характеризующие чувство голода и насыщения. Нам удалось обозначить четкие пороговые значения, ассоциированные с высоким риском пищевых расстройств, а также влияние на это социальных, трудовых и поведенческих факторов», – объяснила доцент ТМУ Дилара Исакова.

По ее словам, полученные данные помогут выявлять людей, склонных к пищевым расстройствам и сопутствующим осложнениям, таким как ожирение и диабет.

Оценка пищевого поведения на этапе предиабета позволит врачам эффективнее выстраивать терапию и предотвращать серьезные заболевания.

Исакова отметила, что совместная работа пациента с терапевтом, психологом и медсестрой дает возможность успешно бороться с расстройствами пищевого поведения.

Новый метод уже внедряется в клиниках Тюменской области, а в дальнейшем его планируют стандартизировать и сделать более персонализированным.

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