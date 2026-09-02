Глава Росрыболовства заявил о недоедании россиянами 5 кг в год до нормы

Глава Росрыболовства заявил о недоедании россиянами 5 кг в год

Tекст: Катерина Туманова

«Если у нас стоит ориентир, составляет порядка 28 кг на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 кг», – приводит его слова РИА «Новости».

Шестаков отметил важность системного подхода к решению проблемы.

Для повышения спроса разработана специальная дорожная карта, заработало профильное агентство по продвижению рыбной продукции.

Ранее Минздрав указывал, что потребление ценного источника белка и омега-3 в стране долгие годы не превышает 21-22 килограмма при необходимых 28 кг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев на заседании коллегии Росрыболовства в апреле заявил, что Россия сохраняет место в топ-5 по добыче водных биоресурсов. В Росрыболовстве рассказали, какой рынок будут насыщать икрой первым.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему россияне недоедают рыбы.