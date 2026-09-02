Михалков описал влияние ИИ на искусство

Tекст: Катерина Туманова

«Потратить свое время на кого-то другого, соучастие в чужой жизни, сострадательность, жажда справедливости – это вечная тема. Они никуда и никогда не исчезнут. Это наивно, но так можно предположить, что если искусственный интеллект заменит естественный, то это вообще будет все бессмысленно, потому что у искусственного интеллекта нет ни совести, ни души, ни сострадания, ни страха, ни любви, ничего», – приводит слова Михалкова ТАСС.

Он считает, что зрителя всегда будут волновать темы чести, долга и любви, пока существуют человеческие отношения. И классические произведения, такие как «Витязь в тигровой шкуре» или пьесы Шекспира, остаются современными.

«Но наивно полагать, что если на Гамлета надеть фольгу и поменять текст, то это будет современно. Нет», – подчеркнул режиссер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков ранее резко осудил практику «оживления» с помощью ИИ умерших актеров. Константин Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом. Режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.



