Военные США завершили серию ударов по иранским военным целям

Tекст: Катерина Туманова

«Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи», – сказано в сообщении в соцсети Х.

Там пояснили, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих.

В сообщении указано, что более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке. Они остаются боеспособными и готовыми продолжать выполнение боевых задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал суровое наказание США. Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране.