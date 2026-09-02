Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией

Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры

Путин объяснил указ о защите объектов инфраструктуры

Tекст: Катерина Туманова

«Никакой национализации. А побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены», – приводит Кремль слова президента на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии.

По словам Путина, представители бизнеса ранее заявляли, что охрана объектов – обязанность правоохранительных органов, армии.

«Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. [...]Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах (в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации), правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, вы знаете, работает», – подчеркнул президент.

При этом Путин предупредил, что даже в этом случае нельзя ничего исключать, так как что-то может «прорваться где-то там». «И с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», – заключил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Президент также заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.