В Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300

Минпромторг заявил о скорой передаче новейших Ил-114-300

Tекст: Катерина Туманова

«Я думаю, что первую мы в этом году точно передаем. Остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут», – сказал он РИА «Новости».

Ранее лайнер презентовали во Владивостоке. Самолет преодолел более 6 тыс. километров и выполнил часовой демонстрационный полет над международным аэропортом города.

Воздушное судно призвано заменить устаревшие Ан-24. Сертификат типа самолет получил 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Первые три лайнера поступят во Второй Архангельский авиаотряд по программе льготного лизинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С. Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак.



