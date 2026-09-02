Россия оказалась в десятке стран по темпам роста ожирения

Tекст: Катерина Туманова

Россия оказалась среди стран – мировых лидеров по скорости распространения избыточного веса среди населения.

«То, что число тех, кто страдает от ожирения, нарастает – это очевидно, первая десятка. Мы, слава богу, пока туда не входим, но мы по темпам прироста ожирения находимся в первой десятке», – сказал Онищенко РИА «Новости».

По его словам, проблема стала результатом резких эволюционных изменений, при которых люди перестали активно двигаться, сохранив доступ к обильному питанию.

Эксперт подчеркнул, что за подобными сравнениями следуют серьезные эндокринные нарушения диабетического характера, способные привести человека к инвалидности.

Согласно медицинским прогнозам, при сохранении текущих тенденций к 2030 году избыточный вес появится у 60% жителей планеты. Это затронет 3,3 млрд человек, из которых 1,1 млрд столкнутся с ожирением, а 25% из них будут страдать от морбидной формы заболевания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение». Минздрав в мае сообщал о наличии ожирения у каждого третьего жителя России. Онищенко заявлял, что от ожирения не избавиться уколами.



