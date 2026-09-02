Мантуров объяснил действие указа о защите объектов инфраструктуры

Tекст: Катерина Туманова

Объем имущества для передачи под контроль государства будет зависеть от необходимости обеспечить безопасность объекта, передает ТАСС.

«Указ может применяться как в отношении конкретных предприятий, так и в отношении их контролирующих лиц», – пояснил Мантуров на полях Восточного экономического форума.

Решение об отмене внешнего руководства планируется принимать на высшем уровне после полного восстановления работоспособности завода или достижения требуемого уровня защиты.

Власти уже выявили компании, систематически игнорирующие требования к безопасности, они и станут первыми кандидатами на смену управленцев.

Конкретные меры защиты для каждого производства профильные ведомства обсудят в закрытом режиме.

Ранее Министерство промышленности и торговли совместно с бизнесом подготовило перечень из 167 площадок, претендующих на статус критически важных объектов логистики. Механизм не предполагает массовой национализации активов.

«Отмечу, что в отношении средств и способов защиты объектов, в том числе пассивной, у нас уже накоплен огромный опыт, имеются рекомендации, одобренные компетентными органами каталоги соответствующей российской продукции, которые доводятся до предприятий», – подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что указ о критической инфраструктуре обеспечит антидроновую безопасность. Мантуров исключил массовое применение механизма временного управления предприятиями. Правительство учредило подкомиссию по защите критической инфраструктуры.