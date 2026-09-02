Бессент заявил о несогласии Китая с коммюнике G20

Tекст: Катерина Туманова

«Я надеялся сегодня объявить о единогласном совместном коммюнике», – цитирует Бессента CNBC на пресс-конференции, где он подчеркнул, что согласие 19 других членов «демонстрирует всю масштабность проблемы».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его опасения подтвердились, когда в прошлом году он предупреждал торговых партнеров, что ужесточение американских тарифов приведет к притоку китайских товаров на их рынки, передает Reuters.

«Мы считаем, что экономика, не основанная на рыночной модели, которая постоянно поставляет дешевый экспорт, неустойчива. Я думаю, что тот факт, что 19 стран захотели решить эту проблему, показывает всю ее масштабность», – сказал Бессент.

В заключительном заявлении председателя G20 говорится, что участники, за исключением Китая, согласились с тем, что страны должны отказаться от «нерыночной политики», которая усугубляет дисбаланс.

«В частности, странам с чрезмерным и устойчивым профицитом внешнего бюджета следует устранить искажения, которые ограничивают внутреннее потребление и приводят к чрезмерной зависимости от экспорта для обеспечения экономического роста», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова встретился в с министром финансов США Бессентом. Президент США прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента.

В ходе выступления на саммите в США Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.