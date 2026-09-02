Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры

Путин объяснил указ о защите объектов инфраструктуры

Tекст: Катерина Туманова

«Знаете нашу поговорку русскую: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да, в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены», – приводит ТАСС объяснение президентом предыстории указа.

По словам Путина, представители бизнеса заявляли, что охрана объектов – обязанность правоохранительных органов, армии.

«Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации, правоохранительных органов, министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, знаете, работает», – цитирует президента РИА «Новости».

Путин отметил, что нельзя ничего исключать, так как что-то может «прорваться где-то там».

«И с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Президент также заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.