Путин: России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ

Tекст: Катерина Туманова

«У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», – цитирует президента РИА «Новости».

Путин добавил, что уровень защиты НПЗ и инфраструктуры от ударов украинских боевиков изменился.

«Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар – не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – отметил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Новак анонсировал скорое завершение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Новак сообщал о восстановлении работы ряда НПЗ.