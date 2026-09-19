На выборах в Госдуму проголосовала 101-летняя россиянка Кен Ен За в Южной Корее

Во время выездного голосования, которое организовали члены избирательного участка № 8173, свой голос отдала одна из самых пожилых граждан России – 101-летняя жительница города Ансан Кен Ен За, сообщает российское посольство в Сеуле в Telegram.
Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев направил долгожительнице благодарственное письмо. Дипломат отметил, что женщина стала самым многоопытным избирателем на досрочном голосовании.
«В нынешней непростой обстановке выборы способствуют укреплению гражданского самосознания и сплочению народа. От работы депутатов Государственной Думы России напрямую зависит уровень жизни, благосостояния и безопасности россиян», – подчеркнул посол.
Зиновьев выразил уважение к активной гражданской позиции женщины и ее участию в определении будущего страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области свой голос отдал 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федяев.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала об участии в выборах столетнего жителя Подмосковья.
В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.