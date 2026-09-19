Участник СВО проголосовал в Кисловодске на выборах в день свадьбы

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что участник специальной военной операции проголосовал на выборах вместе с супругой прямо в день их бракосочетания, передает ТАСС.
«Действующий участник специальной военной операции кадровый офицер Месропян Роберт Артурович, находящийся в краткосрочном отпуске, прибыл в Кисловодск, чтобы сыграть свадьбу. 19 сентября, в день торжества, он вместе с супругой пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Думы Ставропольского края», – рассказал мэр.
По словам градоначальника, военнослужащий находится в зоне проведения спецоперации с первого дня и награжден медалями Жукова и Суворова. Моисеев подчеркнул, что решение офицера прийти на выборы в столь важный день заслуживает уважения. После торжества Роберт Месропян планирует вернуться на передовую к сослуживцам. Глава города пожелал молодоженам благополучия и скорейшего возвращения бойца домой с победой.
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