  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня
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    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    19 сентября 2026, 21:42 • Новости дня

    Китай раскритиковал новые санкции США против России и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая осудили новый американский закон, который усиливает санкционное давление на Россию и продлевает торговые ограничения в отношении Ирана, сообщает Bloomberg.

    Министерство коммерции КНР выступило с резкой критикой нового американского закона, ужесточающего санкционное давление на Россию и продлевающего торговые ограничения против Ирана. В Пекине подчеркнули неизменное неприятие односторонних рестрикций, передает RT.

    Китайские власти заявили, что подобные вторичные санкции не санкционированы Организацией Объединенных Наций и лишены каких-либо оснований в международном праве. Пекин продолжит внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона в этом направлении.

    Руководство КНР оставило за собой право на ответные действия для защиты государственного суверенитета, национальных интересов развития и законных прав китайских компаний. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил реагировать на новые американские санкции мерами военного сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ответить на новые ограничения мерами прямого военного сдерживания. Ранее внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах

    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней

    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    В сгенерированном ролике на избирательном участке голосуют рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом, отмечает ТАСС.

    Автор ролика в конце также призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в соцсетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

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    19 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро

    Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о расторжении дорожной концессии на 63 млрд евро

    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Венгрии расторгнут дорожную концессию на сумму €63 млрд – договор был заключён при экс-премьере Викторе Орбане.

    Правительство Венгрии приняло решение расторгнуть соглашение о дорожной концессии на сумму 63 млрд евро, передает RT. Этот договор был подписан во время работы бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

    «Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счёт венгерского народа», – заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Контракт был оформлен в 2022 году сроком на 35 лет. Документ предполагал передачу основных венгерских автомагистралей под управление компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр летом анонсировал разоблачение грандиозной аферы предыдущего правительства.

    Власти страны предупредили о возможных судах над соратниками Виктора Орбана из-за масштабных махинаций.

    Бывший глава кабмина в сентябре объявил о начале активного противостояния с новым руководством республики.

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    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

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    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    19 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отвечать на западные санкции и русофобские законы языком прямого военного сдерживания.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости жесткого ответа на западные санкции, передает Telegram.

    «Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев», – написал политик.

    Политик отметил, что Европа ведет прямую войну против России, поставляя противнику оружие и разведданные, а также вводя тотальные ограничения против граждан и бизнеса.

    «Ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной. Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, – от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти», – отмечает Медведев.

    При этом, по его словам, европейские правительства впадают в панику при попытках временного управления их активами в России.

    «Их компании – священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», – пишет Медведев.

    Он предложил пойти дальше и вспомнить опыт советской власти, когда иностранные предприятия изымались в государственную собственность безвозмездно. Политик подчеркнул, что США и Европа понимают исключительно язык прямого военного сдерживания, которым и следует отвечать на новые американские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон имени Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России.

    Старшие демократы в Палате представителей ранее выступили против данного документа.

    Президент России Владимир Путин передал российские активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    19 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова

    Депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат свидетельствует о критическом положении украинской армии.

    Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. человек обнажили катастрофическое положение армии, заявил польский депутат Анджей Запаловский.

    Эксперт считает, что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова свидетельствуют о критической ситуации в украинских войсках, передает РИА «Новости».

    «Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет – убитыми и ранеными – 30 тыс. солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сел и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали. Если на фронт будут отправлять таких «мотивированных» солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – заявил политик в интервью изданию Do Rzeczy.

    В августе Буданов сообщил о необходимости призывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Как отмечало издание The Telegraph, эти данные могут указывать на то, что реальные потери украинской армии значительно превышают официальные цифры.

    Украинские власти сталкиваются с острым дефицитом личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство. Мужчины призывного возраста пытаются избежать службы, уезжая из страны или скрываясь от военкоматов.

    Ранее британское издание The Telegraph указало на сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины.

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал рост социального напряжения из-за призыва граждан в армию.

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинских войск.

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    19 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок

    Дональд Трамп-младший компенсировал российскому бизнесмену расходы на свою свадьбу

    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший компенсировал российскому предпринимателю часть затрат на организацию собственного свадебного торжества, пишет AFP.

    Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший компенсировал расходы российскому предпринимателю, который ранее вложил средства в организацию свадьбы политика и его невесты Беттины, передает RT.

    «Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Когда я узнал об этой истории, я спросил его, он ответил: «Я верну ему деньги, папа». Это было некоторое время назад», – рассказал президент США Дональд Трамп агентству AFP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США отказался от поездки на свадьбу старшего сына на Багамах из-за государственных дел.

    Осенью прошлого года кандидат на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран снял свою кандидатуру из-за связей с российским бизнесменом.

    Вскоре после этого Дональд Трамп-младший выступил против критиков подготовки визита американского спецпосланника в Москву.

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    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции

    Полиция Берлина зафиксировала более 1,3 тыс. случаев порчи предвыборных плакатов

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Германии накануне выборов зафиксировано массовое уничтожение политической агитации, при этом главной мишенью вандалов стала правая оппозиция.

    В преддверии выборов в палату депутатов Берлина полиция зарегистрировала более 1,3 тыс. фактов порчи агитационных материалов, передает РИА «Новости». Наибольший ущерб нанесен партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «В ходе продолжающейся избирательной кампании в столице полиция Берлина в период с 2 августа по 16 сентября зарегистрировала множество фактов повреждения плакатов. В общей сложности были получены сообщения о более чем 1,3 тыс. случаев. Больше всего пострадали плакаты АдГ – по всему Берлину за это время был зафиксирован 801 факт порчи плакатов этой партии», – цитирует издание Bild правоохранителей.

    Кроме того, вандалы испортили 148 плакатов Христианско-демократического союза (ХДС), 102 материала беспартийных кандидатов, 95 плакатов «Левых» и 88 – Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы в берлинскую палату депутатов и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

    Согласно опросу Politbarometer для ZDF, «Левые» опережают ХДС в столице, набирая 22% против 20%. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала около 44%, а ХДС – лишь 17%, что стало худшим результатом партии в регионе со времен объединения страны.

    Популярность канцлера падает на фоне экономической политики, ориентированной на рост военных расходов и создание сильнейшей армии в Европе, независимой от американского ВПК. Эксперты считают эту попытку обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Рейтинг Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца по итогам голосования упал более чем в два раза.

    Вскоре после выборов Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями во время дебатов в Бундестаге.

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    19 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом

    Эксперт Корякин: Выборы – сигнал россиян внешним силам, пытавшимся помешать голосованию

    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская избирательная система глубоко эшелонирована и обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу, мы видим вовлечение граждан, для многих это повод продемонстрировать чувство гордости за страну, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Карякин, комментируя ход голосования на выборах в России.

    «Попытки противника сорвать голосование – от физического террора до кибервойны и информационных вбросов – не достигли цели. Эффективность этих атак оказалась низкой», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    Собеседник пояснил, что избирательная система России глубоко эшелонирована: она включает в себя разветвленную организационную работу комиссий, систему наблюдения от партий, Общественной палаты и независимых общественных структур.

    «Все это обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу. Отдельные инциденты – убийство председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области, атаки БПЛА в Херсонской области, а также повреждение оптоволоконной линии на Дальнем Востоке , отраженные DDoS-атаки на ДЭГ в Москве – безусловно, трагичны и бессмысленны, но повлиять на волеизъявление они не смогли», – подчеркнул спикер.

    Корякин считает, что сильнее страха оказалась продуманность системы. «В зонах риска – Севастополе, прифронтовых регионах – было организовано досрочное голосование, что сняло пиковые нагрузки и обеспечило безопасность. В Севастополе досрочно проголосовали более 134 тыс. человек, включая военных и тех, кто заранее оформил голосование на дому. От дворового голосования и выездных комиссий там сознательно отказались, чтобы избежать ненужных инцидентов. Каждый выбирал удобный формат, и это подтверждает доверие к системе, а также обеспечивает легитимность процесса», – рассказал политолог.

    Эксперт особо отметил приподнятый и праздничный настрой избирателей. «Это и традиция, уходящая корнями в советское время, когда выборы воспринимались как значимое событие, и консолидация общества перед внешней угрозой. Россия в трудные моменты всегда сплачивается – это исторический факт», – акцентировал спикер.

    При этом особого внимания заслуживает работа избирательных комиссий: в Севастополе, например, по участкам ездили ростовые куклы-дельфины, символ города, избиратели с удовольствием с ними фотографировались.

    «В центр общественного наблюдения поступали сообщения о молодоженах, пришедших на участок. Их поздравляли другие избиратели и члены комиссии. Никто их не заставлял, они пришли сами, для них это значимый день. Выборы – это особый день, который стоит использовать и для волеизъявления, и как памятное событие», – считает Корякин.

    По его словам, кто-то в эти дни испытывает гордость за страну, кто-то – ощущение выполненного долга, но «сам факт, что выборы проходят, тогда как на Украине они не проводятся, – значимый элемент разницы между двумя системами». «Несмотря на всю сложность ситуации, избирательный процесс идет в установленные сроки и в установленном порядке. Это обеспечивает вовлечение граждан и доверие. Для многих это дает чувство гордости за страну», – подчеркнул политолог.

    Кроме того, эти выборы – сигнал для внешних сил, пытавшихся помешать голосованию. «Сам факт, что выборы состоялись, показывает: наша машина работает вне зависимости от внешних обстоятельств. Граждане понимают важность своего голоса и участвуют в процессе, где бы они ни находились – на Дальнем Востоке, в Крыму, Белгороде или Петербурге. Разница в активности есть, но она не принципиальна. Люди идут и голосуют. Россия ответила на давление не словами, а делом», – резюмировал эксперт.

    Второй день голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях сопровождался активным участием избирателей, организацией мероприятий на избирательных участках, работой систем общественного наблюдения и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

    По данным Центризбиркома, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%. Показатель явки на федеральной платформе ДЭГ достиг 80% от числа зарегистрированных участников.

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