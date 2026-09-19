  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня

    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

    Комментарии (24)
    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Евросоюз приобрел у России партию свитеров на рекордную с 2001 года сумму

    Импорт кашемировых свитеров из России в Евросоюз достиг максимума с 2001 года

    Tекст: Мария Иванова

    В июле европейские страны резко увеличили закупки свитеров, пуловеров и кардиганов из России, доведя объем поставок до 1,18 млн евро.

    В июле поставки российских свитеров, пуловеров, кардиганов и жилетов в Евросоюз достигли 1,18 млн евро. Это рекордный показатель с октября 2001 года, когда европейские страны приобрели вязаных вещей на 1,3 млн евро. В предыдущие месяцы суммы были значительно скромнее: в июне стоимость импорта составила всего 1,3 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Основной объем европейских закупок пришелся на Италию. Больше всего потребителей интересовали изделия из кашемира, на которые потратили 1,16 млн евро, а также одежда из шерсти на 22 тыс. евро.

    В общем списке поставщиков вязаной одежды в Евросоюз Россия заняла место в четвертом десятке, однако по экспорту кашемировых изделий оказалась на пятой строчке. Лидерами рейтинга стали Китай с объемом поставок на 506,9 млн евро, Бангладеш с 361,8 млн евро и Турция со 115,4 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Камбоджа и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия сократила импорт вина из Евросоюза.

    В феврале европейские страны до максимума нарастили закупки семян подсолнечника из России.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Премьер-министр Чехии Бабиш заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что текущий курс мирового развития ведет к третьей мировой войне и глобальной катастрофе.

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления в Праге выразил глубокую обеспокоенность текущим курсом мирового развития, передает ТАСС.

    «Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне», – заявил глава чешского правительства.

    Политик подчеркнул необходимость сосредоточить внимание Европы на мирных инициативах. Бабиш отметил, что на международных оборонных конференциях практически не обсуждается вопрос мира, а основной акцент делается на использовании военной силы.

    Глава чешского правительства также обратил внимание на экономические последствия отсутствия глобальной стабильности. Он отметил, что Европа расплачивается за это растущими ценами на энергоносители, высокой инфляцией и падением конкурентоспособности промышленности.

    Отказ от импорта энергоресурсов наносит серьезный ущерб странам Центральной Европы, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, подчеркнул Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чехии остановило прямое финансовое снабжение Киева. Ранее Андрей Бабиш призвал к скорейшему достижению перемирия на Украине.

    Чуть позже МИД России предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики Евросоюза и НАТО.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России

    Глава МИД Словакии Бланар заявил об опасности отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил о новых опасностях для Евросоюза из-за решения отказаться от российских энергоносителей.

    Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов несет в себе серьезные риски для стран объединения, заявил Бланар, пишет РИА «Новости». Дипломат выступил с критикой текущей энергетической политики Брюсселя.

    «Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск», – цитирует словацкое издание TASR слова министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность зависимостью страны от западных партнеров в вопросе снабжения газом.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Австрия лишила виз четверть сотрудников российского постпредства

    Австрийские власти затянули выдачу виз 26 российским дипломатам в Вене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австрийские власти дискриминируют российских дипломатов и административных работников постпредства России при выдаче въездных виз, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Систематически затягивая оформление въездных документов, Вена нарушает свои обязательства перед МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    По словам постоянного представителя России при международных организациях Михаила Ульянова, подобные действия носят преднамеренный характер.

    «В последние годы Австрия последовательно и явно преднамеренно затрудняет получение австрийских въездных виз сотрудниками постпредства России при международных организациях в Вене», – заявил дипломат в ходе 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    В настоящий момент разрешений на въезд ожидают 26 человек, что превышает четверть всего штата российской дипломатической миссии. Ульянов уточнил, что шесть специалистов подали заявки еще в 2025 году. При этом самый длительный срок ожидания тянется с 15 января прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Михаил Ульянов назвал критической проблему с получением австрийских виз для российских дипломатов.

    Из-за задержек с оформлением въездных документов космонавту Сергею Крикалеву Москва заблокировала проведение крупного космического форума в Вене.

    В августе замглавы МИД Дмитрий Любинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов европейского объединения на 60% в ближайшие семь лет, пишет Politico.

    Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

    Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

    Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками