Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

Tекст: Мария Иванова

«Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.