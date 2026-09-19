  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    19 сентября 2026, 21:29 • Новости дня

    Главком НАТО заявил о готовности альянса к войне на востоке

    Драгоне заявил о планах НАТО на случай кризисов на восточном фланге

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о разработке 4 тыс. страниц планов на случай кризисов на восточном фланге.

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке четырех тысяч страниц планов на случай кризисных ситуаций, передает. Документы охватывают сценарии от ограниченного вмешательства до применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, передает «Царьград».

    «Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовы», – подчеркнул Драгоне. Генерал объяснил, что такая подготовка является частью политики сдерживания. Потенциальный противник, по его мнению, столкнется с потерями, которые значительно превысят любые ожидаемые выгоды.

    Региональные оборонные стратегии разрабатываются с учетом решений саммита в Вильнюсе 2023 года. Пакет документов предусматривает развертывание до 300 тыс. военнослужащих в состоянии высокой готовности.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против России.

    Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о готовности плана перераспределения американских сил в Европе.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке блока к прямому военному конфликту с Москвой.

    16 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов, включая Петербург и Калининград.

    По словам Ждановой, на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, передает ТАСС.

    «Если Черное море превратилось в полноценную арену силового противостояния, то на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», – заявила дипломат на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова напомнила о недавних высказываниях главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он призывал усилить военные учения вблизи российских границ. В связи с этим дипломат предложила польским коллегам объяснить соответствие подобных призывов принципам ответственного поведения.

    Ранее Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал нанести удары по этому российскому региону.

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов указал на отработку странами НАТО сценария изоляции эксклава в ходе военных тренировок.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Рютте заявил об «ошеломляющих» взносах Канады и стран ЕС в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Соединенное Королевство и встретился с премьер-министром Энди Бернемом, поблагодарив страну за роль ведущей силы в НАТО.

    В ходе визита Рютте выступил с ежегодной лекцией в Фонде Дитчли в Оксфордшире.

    «Чтобы оставаться трансатлантическим альянсом, НАТО становится все более европейским. НАТО с Европой и Канадой, тратящими больше, производящими больше и делающими больше для своей безопасности. В этом идея НАТО 3.0», – приводит его слова пресс-служба альянса.

    Рютте указал на то, что совокупные допинвестиции в НАТО от стран-членов из ЕС и Канады за 2025-2026 годы составят 258 млрд долларов.

    «Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы почти на 20% в сравнении с предыдущим годом. Рютте отметил, что эти участники альянса на стадии выравнивания военных трат с показателями США.

    Также Рютте традиционно высказался об угрозе со стороны России, отметив усилия Британии, которая оказывает «противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас».

    «НАТО не будет запугана враждебной кампанией России... их действия лишь заставят нас сделать больше для Украины», – заверил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам. В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла после очередного призыва Рютте к странам альянса усилить военную помощь Киеву.



    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Лавров заявил о метастазах нацизма в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе, приведя в пример Германию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов отметил распространение нацизма в европейских странах, передает ТАСС.

    «То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьезный звонок», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, руководитель МИД подчеркнул готовность государства противостоять возникающим угрозам. По его словам, страна обладает всеми необходимыми ресурсами для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности и обеспечения благополучия граждан.

    Ранее Лавров назвал искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения украинского конфликта.

    До этого министр заявил об открытой поддержке военных преступников бывшими западными союзниками.

    Также Лавров заявил, что под руководством Берлина в Европе создается новое движение в поддержку радикальной идеологии.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 05:59 • Новости дня
    Фицо заявил о поиске НАТО предлога для конфликта с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможного поиска предлога для масштабного военного столкновения между НАТО и Россией.

    «У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», – написал словацкий премьер в социальных сетях.

    Политик рассказал о предстоящем визите на Украину 18 сентября, где соберется ряд европейских премьеров. По его словам, конфликт вышел из-под контроля, а сильные милитаристские заявления в Европе вызывают у него серьезное беспокойство, передает ТАСС.

    Фицо отметил, что бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы формируется в интересах оружейных компаний, и подчеркнул важность разговоров о мире, так как ситуация сейчас крайне напряженная и грозит всеевропейским военным столкновением.

    Глава правительства добавил, что Словакия ценит членство в НАТО, но сделает все возможное, чтобы страна не была втянута в конфликт из-за пятой статьи договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией. замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области

    Разведывательный борт США пролетел над Польшей вблизи российской границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в четверг утром начал полет вокруг Калининградской области, следует из полетных данных.

    Утром в четверг около 8:40 по московскому времени борт вылетел из аэропорта румынского города Констанца, передает РИА «Новости». Достигнув Калининградской области, воздушное судно сделало первый круг над Польшей.

    Днем ранее этот же самолет проводил разведку над акваторией Черного моря. Маршрут полета проходил вдоль южных территорий России, включая Крымский полуостров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у российских рубежей зафиксировали сразу четыре разведывательных борта НАТО.

    В июле самолет разведки Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

    Месяцем ранее аналогичный американский борт прошел над нейтральными водами Черного моря вдоль территории Крыма.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 02:39 • Новости дня
    МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике

    Глава департамента МИД Масленников: НАТО наращивает присутствие в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО стремительно наращивает военное присутствие и интенсивность учений в Арктике, заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «В последнее время государства-члены НАТО немотивированно и стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в высоких широтах», – сказал Масленников.

    Масленников напомнил, что в феврале альянс запустил миссию «Арктический часовой», под эгиду которой перевели коалиционные тренировочные мероприятия на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    Дипломат также рассказал, что с 22 августа по 3 сентября в Исландии под руководством США прошли учения «Северный викинг». По его словам, они отвечают задаче НАТО по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и ее партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко назвал недавние учения НАТО в Арктике прямой подготовкой к вооруженному столкновению с Россией.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее обвинил альянс в стремлении превратить Арктику в зону военного противостояния.

    Командование НАТО при этом расширило задачи авиационной миссии в Исландии, превратив обычное воздушное патрулирование в комплексную систему противоракетной обороны.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд

    Вооруженные силы ФРГ и Швеции начали операцию НАТО по обороне Готланда

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения вооруженных сил Германии и Швеции начали совместную операцию НАТО по усилению обороны острова Готланд, предполагающую переброску систем противовоздушной обороны.

    Операция включает в себя быструю переброску военных систем на остров транспортным судном в сопровождении немецких и шведских военных кораблей и истребителей, передает ТАСС со ссылкой на шведский канал SVT.

    На борту транспортных судов находятся средства противовоздушной обороны. Представитель оперативного командования шведских вооруженных сил Манне Фагерстрем отметил, что маневры не являются обычными учениями и проводятся в реальных условиях, а обеспечение защиты транспорта осуществляется боевым оружием.

    По его словам, порт столицы острова Висбю будет находиться под постоянной охраной шведских и немецких военнослужащих. Параллельно с военными маневрами местная полиция проведет собственную операцию, в рамках которой беспилотные летательные аппараты в течение недели будут патрулировать всю территорию Готланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО.

    В январе руководство Североатлантического альянса объявило о предстоящих тренировках в Арктике.

    Осенью прошлого года масштабные военно-морские маневры блока стартовали в территориальных водах Литвы.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Норвежский самолет-разведчик пролетел у российской границы над Баренцевым морем

    Boeing ВВС Норвегии приблизился к границе России у Мурманска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon летит вблизи морской границы России севернее Мурманска, следует из полетных данных.

    Разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon норвежских военно-воздушных сил совершил полет близ морской границы России севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из города Харстад около половины десятого утра по московскому времени.

    Борт проследовал на северо-восток над Баренцевым морем, двигаясь вдоль российских рубежей. Конечная точка маршрута норвежского военного самолета остается неизвестной.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных рубежей. Представители Североатлантического альянса расширяют свои инициативы и заявляют: «Это необходимо для сдерживания спецоперации на Украине».

    Российское министерство иностранных дел неоднократно выражало обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе. Дипломаты подчеркивали готовность к равноправному диалогу, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября четыре самолета-разведчика НАТО пролетели вблизи государственных границ России.

    В начале месяца американский стратегический борт исчез с радаров над Баренцевым морем.

    В феврале норвежский самолет Boeing P-8A Poseidon отключил транспондер у границы севернее Мурманска.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике

    В МИД заявили о намерении Евросоюза усилить эскалацию в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о намерении Европейского союза пойти по пути эскалации напряженности в Арктическом регионе.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз намерен усиливать напряженность в Арктическом регионе, передает ТАСС.

    «Итоги состоявшегося 13–14 сентября в Финляндии Арктического саммита ЕС в очередной раз показали, что Евросоюз и его страны-члены не только не готовы отказаться от политизации вопросов сотрудничества в высоких широтах, но и намерены пойти по пути эскалации», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что заигрывание западных стран с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность Москвы. По его словам, ситуация в регионе обладает мрачными перспективами.

    В качестве примера нарастающей угрозы он привел недавнее присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Это произошло после того, как летом Хельсинки снял ограничения на ввоз ядерного оружия в страну в мирное время. Масленников добавил, что ранее мирное Балтийское море перестало быть стабильным после того, как НАТО решило усилить там свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о маргинализации Арктического совета странами НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить политические и военно-технические меры в ответ на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад не успевает за развитием беспилотных технологий и в случае расширения конфликта не сможет отбивать российские атаки, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью газете The Guardian.

    Западные государства не успевают за стремительным развитием беспилотных технологий и могут столкнуться с трудностями в случае эскалации конфликта, передает Radio Sputnik.

    «Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противоракетная оборона имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим», – отметил президент Латвии в интервью The Guardian.

    Политик подчеркнул, что в случае прямого столкновения с Россией применение даже небольшого количества ракет вызовет серьезные затруднения у многих западных государств. Он также добавил, что технологические изменения происходят настолько быстро, что нынешние усилия по подготовке к боевым действиям могут потерять актуальность уже к середине 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий латвийской армией Каспарс Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотников.

    Военный допустил вероятность внезапного вооруженного конфликта из-за значительного запаса дронов у Москвы.

    Позже премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотных аппаратов.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    НАТО: Высший военный орган НАТО возглавит немецкий генерал

    НАТО: Генерал бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем Военного комитета НАТО и официально вступит в должность в июле 2027 года.

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО в июле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года», – сообщил действующий руководитель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    По словам Драгоне, начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса доверили Бройеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы состоялись в субботу на встрече начальников генштабов 32 стран НАТО в Копенгагене.

    Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Руководитель структуры избирается на трехлетний срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО заранее достигли неофициальной договоренности о назначении Карстена Бройера на этот пост.

    Накануне немецкий военачальник призвал граждан Германии готовиться к обороне государства.

    Ранее генеральный инспектор бундесвера признал превосходство России над Североатлантическим альянсом в вопросе наращивания военной мощи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками