Красносельский заявил о готовности провести новый референдум в Приднестровье

Tекст: Мария Иванова

Власти непризнанной республики готовы организовать новое голосование о статусе региона, передает РИА «Новости».

«Молдова подвела к этому выбору приднестровский народ, как и сейчас, мы готовы через 20 лет провести референдум. Главное, чтобы его итоги были приняты всеми международными участниками», – цитирует пресс-служба Вадима Красносельского.

Политик подчеркнул, что Кишинев перешел к экономическому удушению Тирасполя. Он пояснил, что Молдавия собирает с местных предприятий НДС, не предоставляя механизма его возврата. В таких условиях только всенародное голосование остается демократичной формой оценки ситуации, уверен лидер ПМР.

В августе молдавский премьер Василий Тофан анонсировал введение налогов на товары из Приднестровья, что местные дипломаты расценили как эскалацию конфликта.

Напомним, на референдуме 2006 года свыше 96% жителей поддержали присоединение к России. Регион фактически отделился в 1992 году из-за опасений поглощения Молдавии Румынией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба указал на усиление экономического шантажа Тирасполя со стороны Кишинева.

Вадим Красносельский потребовал от Молдавии отмены репрессивных норм для проведения двусторонних встреч.

Ранее более 60 тыс. жителей непризнанной республики запросили российское гражданство по упрощенной процедуре.