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    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
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    19 сентября 2026, 19:51 • Новости дня

    Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов

    Tекст: Вера Басилая

    Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира, заявил глава агентства Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов в различных странах, передает РИА «Новости».

    «Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только начало», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех государствах, руководитель агентства посоветовал следить за новыми инициативами организации. Он также рекомендовал подавать заявки на микрогранты и сохранять гордость, не поддаваясь влиянию киевских властей, которые, по его словам, разрушили украинскую государственность и предали историю своего народа.

    В начале сентября руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание одиннадцати новых культурно-образовательных центров за рубежом.

    Месяцем ранее представители Москвы и Дамаска обсудили возобновление работы Российского культурного центра в сирийской столице.

    Весной депутат Госдумы Дмитрий Савельев анонсировал масштабное расширение гуманитарного присутствия на африканском континенте.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку

    ISU убрал нейтральный статус фигуристов Валиевой и Кондратюка

    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный союз конькобежцев (ISU) вернул российский флаг в профили отечественных фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на своем официальном сайте.

    Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте убрал обозначение нейтрального статуса у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, передает РИА «Новости». Теперь в их профилях отображается российский флаг.

    Ранее организация постановила, что Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

    В июле текущего года исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев сообщил о потере Камилой Валиевой и Марком Кондратюком статуса нейтральных спортсменов.

    Российские фигуристы подали апелляции на данное решение организации.

    Международная федерация гимнастики одобрила отмену рекомендаций по ограничению участия отечественных атлетов в соревнованиях.

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов и аэродромной инфраструктуры в пяти городах страны.

    «Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

    В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

    В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

    В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

    Новый терминал псковского аэропорта «Княгиня Ольга» площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Его строительство позволило разделить пассажиропотоки, организовать зоны прилета и получения багажа, повысить комфорт и скорость обслуживания. Здание оснащено современными системами досмотра, вентиляции и кондиционирования, а также средствами информирования и вызова персонала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В архитектурном облике терминала отражено историко-культурное наследие региона. Развитие воздушной гавани призвано укрепить транспортные связи Псковской области с другими регионами России и повысить ее привлекательность для туристов и бизнеса.

    В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

    Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Минюст признал кинорежиссера Звягинцева иноагентом

    Кинорежиссер Андрей Звягинцев пополнил реестр иноагентов Минюста России

    Минюст признал кинорежиссера Звягинцева иноагентом
    @ Anatoly Lomohov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции официально признало известного кинорежиссера Андрея Звягинцева иностранным агентом за распространение недостоверной информации и сотрудничество с нежелательными организациями.

    «18 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены: А. П. Звягинцев», – указано в официальном сообщении на сайте ведомства. Помимо режиссера, статус иноагента получили Ержан Тургумбай, Михаил Шевелев, Павел Иванов, а также проект «Анархист-35».

    В министерстве пояснили, что Звягинцев участвовал в создании материалов для иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он занимался распространением недостоверной информации о решениях российских властей, контактировал с другими иноагентами и сейчас проживает за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября Министерство юстиции включило в список иностранных агентов бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую.

    В июле ведомство пополнило реестр иноагентов именем политика Бориса Надеждина.

    В апреле статус иноагента получил кинорежиссер Юрий Мамин.

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    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

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    18 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    На Дальнем Востоке предложили культурно решать проблему нападения медведей

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход медведей в населенные пункты Дальнего Востока следует решать не только уничтожением животных, но и повышением культуры людей, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Симптомы того, что медведь придет на территорию поселка, связаны с поведением людей, заявил Трутнев. Он указал на то, что связано это со свалкой или тем, что люди умудряются подкармливать зверей.

    «Поэтому первое, что нужно сделать – это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие. <...> Немедленно всех пострелять – мне идея не нравится», – приводит слова Трутнева РИА «Новости».

    В регионах Дальнего Востока резко увеличились случаи выхода медведей к населенным пунктам в текущем году. Власти приняли решение отстреливать агрессивных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. В Забайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты из-за медведей.

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