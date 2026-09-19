Дмитриев: В Британию верят только мигранты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова британского миллиардера Джима Рэтклиффа, передает РИА «Новости».
Бизнесмен ранее признался в интервью, что утратил веру в свою страну.
«Только мигранты верят в Соединенное Королевство», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети.
В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш. Этот показатель стал вторым по величине после рекордного 2022 года, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тыс. мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Джим Рэтклифф раскритиковал руководство страны за неспособность справиться с миграционным кризисом.
Месяцем ранее Кирилл Дмитриев назвал видео с разбрасывающим деньги мигрантом рекламой губительной политики Лондона. В июле спецпредставитель президента России охарактеризовал Великобританию статусом падшей империи.