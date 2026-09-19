Угроза атаки дронов прервала работу четырех избирательных участков ЛНР

Четыре избирательных участка в Луганской народной республике временно останавливали деятельность из-за угрозы со стороны украинских дронов, передает РИА «Новости». После устранения опасности пункты голосования вернулись к штатному режиму.
«Из-за угроз беспилотных летательных аппаратов у нас была приостановлена работа некоторых избирательных комиссий, в частности, на территории Марковского и Новопсковского муниципальных округов. Всего четыре избирательных участка приостанавливали свою работу», – отметила председатель избиркома Марианна Сумская.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва начались 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября. В единый день голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.
Из-за попыток срыва выборов избирком ЛНР перевел 14 избирательных участков на резервное энергоснабжение.
Днем ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об угрозе атаки дрона на территориальную комиссию в луганском поселке Белокуракино.
Из-за опасности налета беспилотников власти Сочи также приостанавливали работу пунктов для голосования.