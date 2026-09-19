НАТО: Высший военный орган НАТО возглавит немецкий генерал

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО в июле 2027 года, передает РИА «Новости».
«Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года», – сообщил действующий руководитель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По словам Драгоне, начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса доверили Бройеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы состоялись в субботу на встрече начальников генштабов 32 стран НАТО в Копенгагене.
Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Руководитель структуры избирается на трехлетний срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО заранее достигли неофициальной договоренности о назначении Карстена Бройера на этот пост.
Накануне немецкий военачальник призвал граждан Германии готовиться к обороне государства.
Ранее генеральный инспектор бундесвера признал превосходство России над Североатлантическим альянсом в вопросе наращивания военной мощи.