Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

«Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

«К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

«Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

«Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.