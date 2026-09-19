Памфилова рассказала о не пропустившем ни одних выборов 100-летнем ветеране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поделилась историей столетнего Ивана Жучкова. Она отметила, что ветеран вместе с супругой Аллой Жучковой проголосовал на избирательном участке во Фрязино в Московской области, сообщает РИА «Новости».

«Хочу поделиться с вами удивительным актом гражданского участия во Фрязино, в Подмосковье. На выборах проголосовала, немного позитива, да, замечательная пара – Иван Иванович и его супруга Алла Власовна Жучковы... Иван Иванович, он ветеран Великой Отечественной войны, ему уже более ста лет», – сказала Памфилова.

По словам главы ведомства, Жучков не пропускал ни одни выборы в стране. Памфилова пожелала ему крепкого здоровья, добавив, что на таких людях держится Россия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году ветеран Иван Жучков рассказал о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы.

Накануне стотрехлетний фронтовик Евгений Федяев из Саратовской области проголосовал на выборах депутатов Госдумы из дома.

А столетний житель Архангельской области Михаил Тюряпин лично пришел на избирательный участок в родной деревне Воепала.