В Курске завершилась 12-я Международная историческая школа

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Курске завершилась XII Международная историческая школа, объединившая студентов и молодых ученых из разных стран.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратился к участникам с видеоприветствием, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Теперь к ним присоединились и вы, хотя прошедшая Школа во многом отличалась от предыдущих. Организаторы решили не разделять вас по трекам и оставаться в рамках одной общей темы – сохранения объектов культурного наследия в периоды вооружённых конфликтов. Выбор этой темы предопределён самим местом проведения Школы», – заявил Нарышкин. Он отметил, что памятники, пострадавшие от действий киевских неонацистов, будут восстановлены.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о формировании «Белой книги» – реестра пострадавших и уничтоженных культурных объектов региона.

«Это большая беда и трагедия для нас, но, как справедливо сказал Сергей Евгеньевич, со временем все эти объекты будут восстановлены. Программа восстановления нашего приграничья, утверждённая поручением нашего Президента, предусматривает в том числе и восстановление пострадавших объектов культурного наследия», – сказал он.

Исполняющая обязанности ректора Курского государственного университета Екатерина Харченко подчеркнула важность совместной проектной работы участников и экспертов. А член Правления Российского исторического общества, председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию РИО Владимир Беклямишев напомнил о студенческом медиафоруме 2025 года, когда пришло известие об окончательном освобождении Курской области.

«На минуту воцарилась тишина, а потом зал встал, и минут десять не прекращалась овация. Многие плакали от счастья, люди делились искренними чувствами. В том зале ощущалось течение исторического времени. Было ясное понимание, что история творится здесь и сейчас, и творят её такие же люди, как мы», – сказал Беклямишев.

Образовательная программа форума длилась пять дней и касалась сохранения культурного наследия в условиях боевых действий, включая опыт Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Участники посетили Северный фас Курской дуги и Коренную пустынь, а также подготовили собственные историко-просветительские проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты представили экспертный анализ ущерба культурному наследию Курской области.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал полностью восстановить пострадавший от атак регион.