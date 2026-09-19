Телеканал MS NOW ответил на запрет посещать Белый дом

Телеканал MS NOW напомнил о принадлежности Белого дома народу США

Tекст: Мария Иванова

После отказа журналистам в доступе на территорию Белого дома телеканал MS NOW сделал официальное заявление, передает ТАСС.

«Сегодня утром журналистам MS NOW отказали в доступе на территорию Белого дома. Белый дом принадлежит американскому народу, принимаемые в нем решения финансируются за счет наших налогов. MS NOW намерен предпринять все необходимые шаги по защите прав, которые гарантирует нам первая поправка к Конституции США», – говорится в сообщении канала в соцсети.

В MS NOW подчеркнули, что продолжат освещать деятельность президента и администрации, а также вопросы, затрагивающие жизнь американцев. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о лишении допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico из-за распространения ложных сведений.

Он также отметил, что список СМИ, которым запрещен доступ в резиденцию, может быть расширен. Позже телеканал Fox News сообщил, что с 19 сентября сотрудники этих изданий лишатся доступа в Белый дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico посещать Белый дом.

В прошлом году американская администрация ограничила доступ представителей СМИ к пресс-службе резиденции.

Ранее власти лишили беспрепятственного прохода в здание репортеров агентства Associated Press.