  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Закон об «адских санкциях» вызовет ненависть к США во всем мире
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова: Предателям России дороги обратно не будет
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады
    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    19 сентября 2026, 16:00 • Новости дня

    Памфилова похвалила отразившую масштабную атаку беспилотников систему ПВО

    Памфилова высоко оценила работу уничтожившей 344 беспилотника системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность российским военным за успешное уничтожение более трехсот вражеских дронов в течение минувшей ночи.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила надежность российских защитников неба, пишет ТАСС. Массированный налет дронов ВСУ в ночь на субботу затронул сразу несколько субъектов страны, включая Московскую и Ленинградскую области.

    «Пока мы с вами работали, в ночь на Россию было выпущено 344 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Хорошо, что у нас очень мощная противовоздушная оборона», – сказала Памфилова в информационном центре комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили 344 вражеских беспилотника над 15 регионами страны.

    Неделей ранее украинский дрон ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области. До этого отечественные военные перехватили 389 летательных аппаратов над территорией России и акваториями трех морей.

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

    Комментарии (8)
    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах

    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней

    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    В сгенерированном ролике на избирательном участке голосуют рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом, отмечает ТАСС.

    Автор ролика в конце также призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в соцсетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%

    Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,43%

    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка достигла 29,43%.

    Эти данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией после закрытия всех участков, передает РИА «Новости».

    Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Напомним, к вечеру пятницы явка избирателей по федеральному округу превысила 25%.

    Президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Всего онлайн-форматом воспользовались свыше миллиона россиян.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

    Комментарии (0)
    Главное
    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    Токаев процитировал Чехова при поручении пересмотреть выдачу социальных льгот
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции
    Сожитель убитой участницы конкурса «Миссис Россия» признал вину