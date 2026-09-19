В Великом Новгороде запустили производство плит для ВСМ

Новый завод в Великом Новгороде начал выпуск плит для ВСМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие в Великом Новгороде приступило к выпуску специальных безбалластных плит для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем канале в «Максе».

«Очень важно, что именно Новгородская область стала участником проекта, который меняет будущее страны. Для региона это и крупное производство, и новые высокотехнологичные рабочие места. Будем помогать предприятию развиваться, а экономике региона – расти вместе с ним», – заявил Александр Дронов.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что без этого завода реализация проекта невозможна, так как высокотехнологичная плита обеспечит безопасность и запланированные скорости движения. Новый завод, заложенный год назад группой компаний «Нацпроектстрой», создаст 900 рабочих мест, а готовую продукцию будут доставлять на участки строительства по железной дороге.

Магистраль протяженностью почти 700 км планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, что сократит время в пути между Москвой и Петербургом примерно до двух часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти запланировали разворот полномасштабных строительных работ на магистрали в 2026 году.

В прошлом году в Новгородской области прошла церемония закладки первого камня завода по выпуску железнодорожных плит.

Серийные поставки поездов для новой трассы начнутся в 2028 году.