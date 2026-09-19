Выставка видеоигр «Игропром 2026» стартовала в московском кластере «Сколково»

Tекст: Вера Басилая

В Московском кластере видеоигр и анимации в «Сколково» и «МосХаб. Сколково» открылась всероссийская выставка-фестиваль видеоигр «Игропром 2026», следует из сообщения Президентского фонда культурных инициатив в VK.

Организаторы представили свыше сотни проектов и более 50 стендов отечественных разработчиков, где посетители могут протестировать рабочие демоверсии игр.

Программа фестиваля включает зону виртуальной реальности, автосимуляторы, киберспортивные активности и косплей-дефиле с участием 300 человек. Кульминацией мероприятия станет вручение премии «Наш Игропром», где назовут лучшие отечественные игровые проекты.

Центральными событиями станут премьеры геймплея научно-фантастической игры «Квантовый контроль» и исторического проекта «Гардарика», действие которого разворачивается на Руси XI века. Игроку предстоит пройти путь дружинника Годуна на фоне христианизации Руси, правления Владимира Святославича и восхождения Ярослава Мудрого.

Также состоится презентация детской научно-познавательной игры «Робот Федя», знакомящей с космосом и технологиями.

Студия GetDevelopment анонсировала премьеру шутера «Квантовый контроль» на сентябрьском фестивале «Игропром».

Разработчики из «Клокворк Драккар» выпустили первый официальный тизер исторической видеоигры «Гардарики» ко Дню Крещения Руси.

Организация развития видеоигровой индустрии запланировала создание глобальной стратегии развития отечественного геймдева до 2036 года.