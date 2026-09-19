Сын Евгения Плющенко дебютировал на международном турнире в Анкаре

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в Анкаре, передает ТАСС.
13-летний спортсмен, представляющий Азербайджан, набрал 171,65 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года и регулярно выступает в ледовых шоу вместе с отцом. В мае Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход спортсмена в сборную Азербайджана, так как он не входил в состав российской команды.
Ранее юный фигурист выступал на турнирах, где иногда оказывался единственным участником. В марте 2025 года он занял 18-е место на Мемориале Станислава Жука, что стало его первым всероссийским соревнованием. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил Александру Плющенко представлять Азербайджан на международных турнирах.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего фигуриста.
Министр спорта Михаил Дегтярев выразил несогласие с переходом юного атлета в иностранную команду.