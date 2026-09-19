Суд арестовал водителя Bentley после смертельного ДТП с байкером в Москве

Суд Москвы отправил в СИЗО водителя Bentley после гибели мотоциклиста

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО водителя автомобиля Bentley после смертельного ДТП в центре столицы, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Таганский районный суд города Москвы 19 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Борисовой Кристины Константиновны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – заявили в инстанции.

По версии следствия, вечером 17 сентября Кристина Борисова на улице Большие Каменщики врезалась в мотоцикл BMW. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница этой смертельной аварии на Bentley оказалась без водительских прав.

В начале сентября суд в Ярославле отправил в СИЗО въехавшего в остановку с людьми водителя Mercedes. Ранее нетрезвая женщина на BMW без госномеров спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в центре столицы.