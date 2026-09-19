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    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    19 сентября 2026, 14:55 • Новости дня

    Сожитель убитой участницы конкурса «Миссис Россия» признал вину

    Сожитель убитой участницы конкурса «Миссис Россия» признал вину
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в убийстве участницы конкурса красоты «Миссис Россия – Вселенная» в подмосковном Одинцово дал признательные показания.

    Обвиняемый доставлен в территориальный следственный отдел Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщает Следственный комитет.

    На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

    Женщина пропала 17 июля после того, как ушла гулять с собакой в жилом комплексе «Ромашково». Спустя пять дней животное нашли в местном селе.

    Позднее, 29 июля, фрагменты тела погибшей обнаружили в лесополосе в Одинцово.

    Следствие установило, что сожитель был последним, кто видел жертву. После ее исчезновения он неоднократно возвращался в квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

    Мужчине заочно предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сбор и закрепление доказательств по делу продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убитой в Подмосковье женщиной оказалась участница конкурса красоты Наталья Божук. Собака погибшей помогла следователям найти останки жертвы.

    Обвиняемому в расправе над моделью сожителю грозит до 15 лет лишения свободы.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО

    Военное министерство США опубликовало кадры полета НЛО над Ближним Востоком

    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    @ DoW

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы, способным разгоняться до 805 км в час.

    Запись вошла в шестой пакет архивных данных американского военного ведомства, передает ТАСС. На кадрах запечатлено стремительное перемещение загадочного аппарата над сушей и водной поверхностью.

    В официальном документе уточняется, что съемка велась на Ближнем Востоке в 2024 году. В пояснительной записке говорится: «НЛО на нем представляет собой белую круглую сферу, движущуюся со скоростью 500 миль в час».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское Министерство обороны разместило в открытом доступе пятый пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах.

    Месяцем ранее военное ведомство представило четвертую часть рассекреченных исторических документов.

    Самая первая публикация десятков фотографий и видеозаписей состоялась на сайте Пентагона в мае.

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    19 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро

    Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о расторжении дорожной концессии на 63 млрд евро

    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Венгрии расторгнут дорожную концессию на сумму €63 млрд – договор был заключён при экс-премьере Викторе Орбане.

    Правительство Венгрии приняло решение расторгнуть соглашение о дорожной концессии на сумму 63 млрд евро, передает RT. Этот договор был подписан во время работы бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

    «Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счёт венгерского народа», – заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Контракт был оформлен в 2022 году сроком на 35 лет. Документ предполагал передачу основных венгерских автомагистралей под управление компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр летом анонсировал разоблачение грандиозной аферы предыдущего правительства.

    Власти страны предупредили о возможных судах над соратниками Виктора Орбана из-за масштабных махинаций.

    Бывший глава кабмина в сентябре объявил о начале активного противостояния с новым руководством республики.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    19 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отвечать на западные санкции и русофобские законы языком прямого военного сдерживания.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости жесткого ответа на западные санкции, передает Telegram.

    «Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев», – написал политик.

    Политик отметил, что Европа ведет прямую войну против России, поставляя противнику оружие и разведданные, а также вводя тотальные ограничения против граждан и бизнеса.

    «Ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной. Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, – от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти», – отмечает Медведев.

    При этом, по его словам, европейские правительства впадают в панику при попытках временного управления их активами в России.

    «Их компании – священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», – пишет Медведев.

    Он предложил пойти дальше и вспомнить опыт советской власти, когда иностранные предприятия изымались в государственную собственность безвозмездно. Политик подчеркнул, что США и Европа понимают исключительно язык прямого военного сдерживания, которым и следует отвечать на новые американские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон имени Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России.

    Старшие демократы в Палате представителей ранее выступили против данного документа.

    Президент России Владимир Путин передал российские активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

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    18 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку

    ISU убрал нейтральный статус фигуристов Валиевой и Кондратюка

    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный союз конькобежцев (ISU) вернул российский флаг в профили отечественных фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на своем официальном сайте.

    Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте убрал обозначение нейтрального статуса у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, передает РИА «Новости». Теперь в их профилях отображается российский флаг.

    Ранее организация постановила, что Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

    В июле текущего года исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев сообщил о потере Камилой Валиевой и Марком Кондратюком статуса нейтральных спортсменов.

    Российские фигуристы подали апелляции на данное решение организации.

    Международная федерация гимнастики одобрила отмену рекомендаций по ограничению участия отечественных атлетов в соревнованиях.

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    18 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Куба заявила о полном отключении электричества в стране

    Власти Кубы сообщили о полном отключении энергосистемы страны

    Куба заявила о полном отключении электричества в стране
    @ REUTERS/Norlys Perez

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны.

    Власти уже запустили протоколы восстановления подачи электричества, передает РИА «Новости». «Произошло полное отключение электрической системы. Уже начинают приводиться в действие протоколы по ее восстановлению», – приводит агентство заявление министерства.

    С июня на Кубе произошло шесть полных коллапсов энергосистемы. Кризис связан с дефицитом топлива, ограничениями на его ввоз и изношенностью электростанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключилась в пятый раз за месяц. Позже президент страны Мигель Диас-Канель обвинил американские санкции в масштабном энергетическом кризисе.

    Ранее глава министерства энергетики Висенте де ла О Леви заявил о полном исчерпании запасов мазута и дизеля на острове.

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