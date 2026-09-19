Сожитель убитой участницы конкурса «Миссис Россия» признал вину

Tекст: Мария Иванова

Обвиняемый доставлен в территориальный следственный отдел Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщает Следственный комитет.

На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Женщина пропала 17 июля после того, как ушла гулять с собакой в жилом комплексе «Ромашково». Спустя пять дней животное нашли в местном селе.

Позднее, 29 июля, фрагменты тела погибшей обнаружили в лесополосе в Одинцово.

Следствие установило, что сожитель был последним, кто видел жертву. После ее исчезновения он неоднократно возвращался в квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Мужчине заочно предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сбор и закрепление доказательств по делу продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, убитой в Подмосковье женщиной оказалась участница конкурса красоты Наталья Божук. Собака погибшей помогла следователям найти останки жертвы.

Обвиняемому в расправе над моделью сожителю грозит до 15 лет лишения свободы.