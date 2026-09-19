В ДТП с автобусом и легковушкой в Балашихе пострадали четыре человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария произошла около полудня субботы на 20-м километре трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы, в районе остановки «Красная Роза», сообщает пресс-служба областного главка МВД. Водитель иномарки совершил попутное столкновение с общественным транспортом, после чего скрылся с места происшествия.

«В настоящее время четыре человека, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении ведомства. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для обследования.

Городская прокуратура Балашихи взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием пятилетнего ребенка. Также ведомство следит за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле легковая машина также врезалась в пассажирский автобус на подмосковной трассе.

Ранее на Нижегородской улице в Москве рейсовый автобус столкнулся с автомобилем «Газель». А весной водитель автомобиля «Инфинити» протаранил остановку с людьми на столичном проспекте Мира.