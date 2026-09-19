В Гааге вспыхнули массовые беспорядки во время демонстрации

Демонстрация крайне правых в Гааге переросла в столкновения с полицией

Tекст: Мария Иванова

Демонстрация крайне правых движений на поле Маливелд в центре нидерландского города переросла в столкновения с полицией, передает ТАСС. Участники акции жгли файеры и вступали в стычки с правоохранителями.

На месте проведения митинга собралась молодежь, преимущественно одетая в черное, часть протестующих скрывала лица под масками. Демонстранты несли флаги Нидерландов, а также черные и оранжевые знамена. Улицы заволокло густым дымом от горящих файеров.

К месту столкновений были стянуты многочисленные наряды полиции, включая спецназ в защитной экипировке и тяжелую технику. Силовики оттесняли протестующих, блокируя их дальнейшее продвижение. Обстановка в районе оставалась напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года демонстрация против миграционной политики на поле Маливелд вылилась в столкновения с полицией. В ходе этих уличных акций пострадали семь журналистов.

В январе массовые беспорядки вспыхнули в Гааге после финала Кубка Африки по футболу.