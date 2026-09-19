Президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные государства не успевают за стремительным развитием беспилотных технологий и могут столкнуться с трудностями в случае эскалации конфликта, передает Radio Sputnik.

«Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противоракетная оборона имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим», – отметил президент Латвии в интервью The Guardian.

Политик подчеркнул, что в случае прямого столкновения с Россией применение даже небольшого количества ракет вызовет серьезные затруднения у многих западных государств. Он также добавил, что технологические изменения происходят настолько быстро, что нынешние усилия по подготовке к боевым действиям могут потерять актуальность уже к середине 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий латвийской армией Каспарс Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотников.

Военный допустил вероятность внезапного вооруженного конфликта из-за значительного запаса дронов у Москвы.

Позже премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотных аппаратов.