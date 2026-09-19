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    19 сентября 2026, 14:36 • Новости дня

    Мирошник заявил о попытках Киева сорвать выборы в России

    Мирошник: Киев стремится сорвать выборы в Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Украина наращивает количество атак, чтобы сорвать проходящие в России выборы депутатов Государственной думы и региональные кампании, особенно в новых субъектах, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил, что Украина всеми силами пытается воспрепятствовать проведению выборов в Запорожской, Херсонской и Белгородской областях, передает РИА «Новости». По его словам, для достижения этой цели Киев увеличивает количество атак на данные регионы.

    «Киеву совершенно не нужно, чтобы на этих территориях прошли выборы. Они всячески всеми доступными методами стремятся эти выборы сорвать, не допустить их проведения», – заявил Мирошник во время круглого стола в Общественной палате.

    Дипломат также отметил, что сопротивление со стороны Украины наблюдается на протяжении последних месяцев. Накал ситуации растет, а число наносимых ударов увеличивается.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных кампаниях проходит в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года запланировано более двух тысяч кампаний разного уровня, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева.

    Президент России Владимир Путин заявил о стремлении украинских властей помешать избирательному процессу.

    Мирошник рассказал об усилении террористического давления противника накануне выборов.

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    18 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%

    Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,43%

    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка достигла 29,43%.

    Эти данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией после закрытия всех участков, передает РИА «Новости».

    Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Напомним, к вечеру пятницы явка избирателей по федеральному округу превысила 25%.

    Президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Всего онлайн-форматом воспользовались свыше миллиона россиян.

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    18 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Явка на выборах в Государственную Думу России к 15:39 мск превысила 20%, такие данные привели в Центральной избирательной комиссии.

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 15:39 мск составляет 20,03%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13:25 мск явка на выборах достигла отметки в 10,09%. Более 1 млн российских избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле.

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    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней
    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    Автор ролика в конце призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в социальных сетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    19 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Киев попытался сорвать выборы на территории ЛНР

    Избирком ЛНР: Киев пытается сорвать выборы в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева, что потребовало подключения резервного питания на ряде объектов.

    Украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку и сорвать выборы в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам председателя республиканского избиркома Марианны Сумской, все избирательные участки открылись в 08:00 по московскому времени.

    «Однако, к сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», – сообщила Сумская.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал важность этих выборов для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях на российских избирательных участках.

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник зафиксировал увеличение количества атак украинских беспилотников.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать голосование.

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    18 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Росгвардеец оказал помощь женщине с инфарктом на избирательном участке в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник вневедомственной охраны помог 88-летней москвичке, почувствовавшей острую боль в груди во время голосования на выборах в Госдуму, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

    Инцидент произошел на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы во время Единого дня голосования, сообщается в канале ведомства в Max. Боец Росгвардии обратил внимание на 88-летнюю пенсионерку, которой внезапно стало плохо.

    «В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине. Она пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал скорую, оказал первую доврачебную помощь и находился рядом с пострадавшей до прибытия врачей.

    В столичном главке добавили, что женщину экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи поставили пенсионерке предварительный диагноз «инфаркт».

    Напомним, Центральная избирательная комиссия ввела новую должность для обеспечения безопасности на участках.

    Местные власти комплексно обеспечивают защиту граждан во время голосования во всех регионах.

    Ранее сотрудники Росгвардии задержали пенсионерку за поджог кабинки на московском избирательном участке.

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    19 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

    Центризбирком зафиксировал явку на выборах в Госдуму выше 30%

    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы превысила 30% по всей стране.

    Показатель активности избирателей на выборах в Государственную думу превысил отметку в 30%, передает Центральная избирательная комиссия.

    Процесс голосования продолжается по всей стране. Граждане активно реализуют свое избирательное право на участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня выборов явка превысила 29%.

    К вечеру пятницы Центральная избирательная комиссия зафиксировала этот показатель на уровне 25,66%.

    Политолог Никита Ляховецкий объяснил высокую активность граждан доверием к избирательной системе.

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    19 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%, сообщает ЦИК.

    Данные о ходе избирательного процесса опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Как следует из данных, явка в первый день составила 29,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе.

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    18 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО

    Политолог Ляховецкий: Высокая явка на выборах говорит о единстве общества

    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Первый день голосования на выборах в Госдуму показал высокую явку, что свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе и готовности проявить единство перед лицом внешних угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. В пятницу в России начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование продлится три дня.

    «Первый день голосования уже показал высокую явку – к 20:01 мск она превысила 23% по стране. Для рабочей пятницы это значительный результат. Кроме того, Москва традиционно задает тренды в электронном голосовании, поэтому высокий процент участия отражает доверие как к избирательной системе в целом, так и к дистанционному формату в частности», – отметил политолог Никита Ляховецкий, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По прогнозу собеседника, в выходные явка продолжит расти. «Пик ожидается вечером в воскресенье: многие откладывают голосование до последнего момента. Участковые комиссии с пониманием относятся к тем, кто приходит уже перед закрытием участков», – пояснил Ляховецкий.

    Политолог также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем обращении призвал граждан прийти на участки и выразить свою позицию. «Россия подвергается беспрецедентному внешнему давлению, поэтому сплоченность, которую граждане демонстрируют на выборах, – это не только гражданский акт, но и сигнал доверия и единства перед лицом угроз», – подчеркнул эксперт.

    При этом, по словам Ляховецкого, информационные кампании и попытки противника сорвать голосование продолжаются. Однако они не влияют на ход выборов. «К тому же система наблюдения, в которой участвуют кандидаты, Общественная палата, онлайн-мониторинг и международные наблюдатели, не зафиксировала значимых нарушений, которые могли бы поставить процедуру под сомнение», – добавил эксперт.

    По мнению политолога, это свидетельствует об устойчивости российской избирательной системы даже в условиях специальной военной операции. Отдельно он отметил работу комиссий в приграничных регионах. «Особого уважения заслуживают сотрудники комиссий, которые регулярно подвергаются террористическим атакам, но продолжают исполнять свой долг и обеспечивать проведение голосования», – отметил Ляховецкий.

    Говоря о дальнейшем ходе кампании, эксперт ожидает более спокойного второго дня. «Основной пик активности избирателей придется на воскресенье, когда на участки придут те, кто откладывал голосование по бытовым причинам. Явка в целом остается высокой, а процесс – стабильным и предсказуемым», – резюмировал Ляховецкий.

    В пятницу в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени с пятницы по воскресенье, которое является основным и завершающим днем единого голосования. Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле. Более 1 млн российских избирателей тоже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

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    18 сентября 2026, 18:28 • Новости дня
    МИД осудил теракты против избиркомов в Запорожской области

    МИД: Москва осуждает теракты против избиркомов в Запорожской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские дипломаты решительно осудили атаки киевских властей на руководителей участковых избирательных комиссий в Запорожской области, назвав их зверскими терактами без оправдания.

    Министерство иностранных дел России осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов Запорожской области, сообщается на сайте МИД. «Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправдания», – подчеркнули в ведомстве.

    Все виновные в нападениях на руководителей участковых избирательных комиссий, включая исполнителей и их командиров, понесут неотвратимое наказание, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной в Запорожской области.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о наибольшем количестве погибших от украинских атак сотрудников комиссий именно в этом регионе.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил усиление террористического давления для срыва голосования.

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    18 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Столетний ветеран проголосовал на выборах в Архангельской области

    Столетний ветеран Михаил Тюряпин проголосовал на выборах в Архангельской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тюряпин, которому исполнилось сто лет, проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в деревне Воепала Архангельской области.

    Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Пинежского округа Архангельской области Михаил Тюряпин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, передает РИА «Новости». Он одним из первых пришел на избирательный участок в родной деревне Воепала, сообщило правительство региона.

    «Почетный житель Пинежского округа Михаил Тюряпин одним из первых пришел на избирательный участок в родной деревне Воепала, чтобы отдать свой голос за будущее страны», – говорится в сообщении правительства.

    На участке ветерана встретили с особым вниманием. В знак почтения к его фронтовым заслугам, богатому жизненному опыту и активной гражданской позиции ему вручили цветы, а также угостили чаем с конфетами.

    В военные годы Михаил Тюряпин служил на Дальнем Востоке, а в августе 1945 года в составе 2-го Дальневосточного фронта участвовал в Маньчжурской стратегической операции. После войны он долгие годы работал в Красноборском лесопункте Пинежского леспромхоза. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Вместе с женой он воспитал шестерых детей, сейчас у него 15 внуков и 29 правнуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области свой голос на выборах отдал 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федяев.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил избирательный участок в Москве.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров проголосовал в электронном формате.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    НОМ: Первый день голосования в России прошел без серьезных нарушений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый день голосования в российских регионах прошел в штатном режиме. Серьезных нарушений и сбоев, способных повлиять на волеизъявление граждан, специалисты не зафиксировали. Избирательные участки были полностью охвачены общественным контролем, сообщили в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ.

    Непрерывный мониторинг НОМ начался одновременно с открытием участков на Дальнем Востоке. За ходом выборов следят эксперты общественных штабов и независимые наблюдатели. В некоторых регионах участки также посетили иностранные гости, сообщается на сайте ассоциации.

    За пятницу на «Карту сообщений» Ассоциации НОМ поступило свыше 57 тыс. сообщений. В семи случаях были обнаружены фейки, еще 67 возникших проблем удалось разрешить. «Число решенных проблем показывает, что общественные наблюдатели зафиксировали определенное техническое отклонение от стандартов проведения выборов. Наблюдатели используют методические материалы, «Золотой стандарт» общественного наблюдения, и это позволяет нивелировать риски», – рассказал исполнительный директор НОМ, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

    По его словам, полученные сигналы проверяют на нескольких уровнях с участием наблюдателей, экспертов общественных штабов и волонтеров Экспертного центра. К мониторингу также присоединились представители некоммерческих организаций и политических партий, заключивших соглашения с общественными палатами.

    Особое внимание эксперты уделяют возможным информационным угрозам. Для их выявления и правовой оценки в Экспертном центре сформирована специальная группа юристов. Председатель комиссии Ассоциации юристов России по правовому просвещению в СМИ и блогосфере Елена Гринь рассказала о проверке сведений из Новосибирской области. В интернете распространялись сообщения о том, что студентов якобы приглашают голосовать за оценки.

    «Мы провели проверку и установили, что эта информация является фейковой. Поэтому мы призываем молодёжь очень внимательно, критически относиться к любой информации, которая поступает, и главное – не подхватывать её репостами, не забывая об ответственности за распространение недостоверной информации, предусмотренной законодательством», – заявила она.

    Члены Рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан работают в 15 регионах. В приграничных субъектах они контролируют соблюдение мер безопасности.

    Руководитель МРГ СПЧ, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил из Белгородской области, что рабочие вопросы оперативно решаются и замечаний по событиям, способным повлиять на волеизъявление граждан, нет.

    «В Республике Крым, Воронежской и Белгородской области, ракетная и беспилотная опасность. В Белгороде я сам наблюдал, как участковая комиссия вместе с избирателями переходит в укрытие. Далее отбой, избирательный процесс продолжается. Затем следующая атака. Мы обращаем особое внимание на меры безопасности. Здесь в Белгородской области всё достаточно грамотно и правильно отработано, в соответствии с рекомендациями ЦИК России. В общем, спокойная рабочая обстановка, люди идут, голосуют», – рассказал он.

    На Сахалине возник спор из-за поездки наблюдателей на надомное голосование. Члены комиссии объяснили, что в автомобиле не было свободных мест, и предложили наблюдателям добраться самостоятельно с последующей компенсацией дорожных расходов. Александр Точенов назвал произошедшее «заготовленной провокационной ситуацией». В Крыму система «стоп-дубль» пресекла попытку повторного голосования.

    В Курской области в штатном режиме открылись более 708 участковых избирательных комиссий. К работе приступили свыше 2 тыс. наблюдателей, включая 800 представителей региональной Общественной палаты. За выборами также следят международные наблюдатели из Бразилии, Индонезии, Португалии, Республики Корея и США.

    «Попытки повлиять на явку, избирательный процесс пресечены», – сообщил член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Курской области Александр Терновцов.

    В Башкортостане серьезных нарушений также не выявлено. Наблюдатели региона передали на «Карту сообщений» НОМ более 3 тыс. сведений. Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод обратил внимание на активное участие жителей и учет многонационального состава республики: часть бюллетеней напечатали на татарском и башкирском языках.

    Прозрачно проходит голосование и в Иркутской области, где общественные наблюдатели присутствуют на всех участках. Из-за нашествия медведей в регионе действуют дополнительные меры безопасности. Появившаяся в течение дня недостоверная информация была опровергнута экспертами и наблюдателями.

    «Ни одного факта, который бы повлиял на результаты голосования в Иркутской области, на момент закрытия избирательных участков не выявлено», – сообщил руководитель регионального общественного штаба Владислав Шиндяев.

    В наблюдении за выборами по всей стране участвуют и представители Ассоциации юристов России. Они работают на участках, оказывают правовую помощь избирателям и оценивают поступающую проблемную информацию. На площадке Университета имени О. Е. Кутафина мониторинг организован уже четырнадцатый год, к нему привлечены в том числе студенты вуза.

    Напомним, в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Перед единым днем голосования региональные общественные штабы завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил об отсутствии подтвержденных нарушений на избирательных участках.

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