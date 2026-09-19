Токаев процитировал Чехова при поручении пересмотреть выдачу социальных льгот

Tекст: Мария Иванова

Глава государства выступил на экологической акции «Таза Казакстан» в Астане, передает ТАСС.

Политик обратил внимание на закрепленный в конституции страны гарантированный объем медицинской помощи. «Пожалуйста, оторвитесь от просмотра TikTok и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства?» – обратился он к участникам мероприятия.

Руководитель страны возмутился фактами злоупотребления социальными льготами. По его словам, государственными преференциями активно пользуются так называемые ветераны конфликтов прошлого века, которые странным образом молодеют.

Политик подчеркнул, что в определенный период число людей с инвалидностью превысило 800 тыс. при населении 20 млн человек. В мирное время в подобное невозможно поверить, отметил президент, процитировав Антона Чехова: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

В связи с этим парламент и правительство должны обеспечить целевое предоставление социальной помощи. Поддержку необходимо оказывать исключительно реально нуждающимся гражданам, резюмировал лидер Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость решения масштабных социальных задач.

В июле глава государства объявил о начале новой эры политических и экономических реформ.