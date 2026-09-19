МИД: Итоги выборов в Южной Осетии подтвердили запрос на связи с Россией

Tекст: Вера Басилая

«18 сентября в Республике Южная Осетия при высокой электоральной явке и в строгом соответствии с национальным избирательным законодательством прошли досрочные выборы главы этого государства», – говорится в сообщении МИД.

Центральная избирательная комиссия признала голосование состоявшимся. Первое место по итогам выборов занял исполняющий обязанности президента, председатель правительства Марат Камболов.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что, по оценкам отечественных и международных наблюдателей, ход волеизъявления полностью соответствовал общепризнанным принципам и стандартам проведения народного голосования. Результаты выборов подтверждают запрос общества на внутриполитическую стабильность и прогресс.

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поддержал исполняющего обязанности главы государства Марата Камболова.

Общая явка на досрочных выборах президента Южной Осетии составила 73,2%, лидирует и. о. президента Марат Камболов.

Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшее голосование состоявшимся.