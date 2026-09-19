Греф предрек радикальную трансформацию современных бизнес-моделей

Греф сообщил о трансформации бизнес-моделей из-за доступности информации

Tекст: Мария Иванова

Герман Греф заявил, что доступность информации для потребителей кардинально изменит подходы к ведению предпринимательской деятельности, передает РИА «Новости».

Выступая на международной конференции «Будущее здесь», приуроченной к 20-летию школы управления «Сколково», он отметил масштабные перемены в бизнес-среде.

«Бизнес-модели будут радикально меняться… Огромное количество бизнес-моделей было построено на асимметрии информации: раньше мы знали о клиенте почти все, а он о нас – очень мало», – подчеркнул глава Сбербанка.

По словам руководителя финансовой организации, в настоящее время наблюдается информационная инверсия. Покупатели способны за считанные секунды выяснить все необходимое о компании, ее конкурентах и качестве предлагаемых продуктов. Это происходит значительно быстрее, чем бизнес успевает изучить самого потребителя, что делает трансформацию неизбежной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Сбербанка заявил о нулевом горизонте планирования из-за стремительного развития технологий.

Позже он сообщил о переходе искусственного интеллекта в физический мир для самостоятельной реализации практических задач.

Также руководитель кредитной организации предрек скорый переход мира к новой автономной агентной экономике.