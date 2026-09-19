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    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
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    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    16 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы

    Лавров заявил об отказе России от возвращения к прежним отношениям с Европой

    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами, какие наблюдались в конце прошлого века.

    «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – констатировал дипломат, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что Москва не намерена выстраивать политический курс в расчете на улучшение отношений в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Он отметил, что Россия уже проходила этап, когда надеялась на приход консерваторов и реалистов.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Министерства иностранных дел России прибыл в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи.

    Ранее министр исключил возможность возвращения к прежним отношениям с западными странами.

    Дипломат также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских государств.

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    16 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что власти Европейского союза не выполнят обещания перед правительством Никола Пашиняна относительно евроинтеграции Армении.

    Лавров выразил уверенность в том, что руководство Европейского союза не сдержит обещаний перед Арменией в вопросе евроинтеграции. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, дипломат прокомментировал стремления правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна к сближению с Европой, передает ТАСС.

    «Если говорить об устремлениях правительства Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза», – заявил Лавров. Он подчеркнул сомнительность перспектив вступления закавказской республики в европейское объединение.

    Глава внешнеполитического ведомства напомнил о длительном ожидании других стран. По его словам, Турция и Сербия десятилетиями стоят в очереди на присоединение к Европейскому союзу, поэтому вступление Армении в организацию выглядит маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. В ответ глава МИД России Сергей Лавров предупредил республику о риске потери всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Позже армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за невозможности сбыта урожая в Европе.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    16 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Politico: Планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно объявила о планах по ассоциированному членству Канады в Евросоюзе, вызвав недоумение у европейских дипломатов, пишет Politico.

    Заявление председателя Еврокомиссии о планах работы над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе стало неожиданностью для стран-участниц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. «Послание застало власти стран врасплох», – отмечается в публикации, передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры не были осведомлены о подобных намерениях до выступления Урсулы фон дер Ляйен. Дипломаты подчеркивают, что суть предложения остается неясной, и, несмотря на теплое отношение к Оттаве, странам Евросоюза необходимо понимание деталей инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения.

    Канадский премьер-министр Марк Карни ранее выдвинул идею вывода отношений с европейским блоком на новый уровень.

    Страны Евросоюза с опаской отнеслись к предложению о создании уникального альянса.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе отошли от максимумов

    Стоимость газа в Европе стабилизировалась ниже 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейских торгах перешли к стабилизации, закрепившись на уровне около 967 долларов за тысячу кубометров после недавнего скачка.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем подросли на 1,2%, превысив 967 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 972,3 доллара, прибавив 1,8%. По состоянию на 9:16 мск показатель составлял 981,8 доллара, а к 14:02 мск достиг 967,4 доллара.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 955,5 доллара за тысячу кубометров. Пик биржевых цен на газ в Европе пришелся на 2021–2022 годы, когда исторический рекорд достиг 3892 долларов в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось с 1996 года.

    К новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в 2026 году. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, а в августе средняя цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля.

    В августе цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в минувший понедельник ненадолго превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Эксперты не исключают, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 сентября биржевая цена газа в Европе превысила отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки октябрьских фьючерсов опустились до 954 долларов.

    В начале месяца стоимость голубого топлива перешагнула рубеж в 900 долларов.

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    16 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Словацкий евродепутат Блага назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Словакии в Европарламенте Любош Блага обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас в превращении Европейского союза в военную машину, назвав их «самой большой катастрофой Европы».

    «Фон дер Ляйен вместе с Каллас – самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны», – написал политик в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Словацкий депутат подчеркнул, что эти руководители превратили Европейский союз в настоящую военную машину. По его словам, европейцы уже устали от подобной политики союза.

    Парламентарий также обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии о положении дел в объединении. Он резюмировал, что речь Урсулы фон дер Ляйен лишь подтвердила ее полную оторванность от реальности.

    Ранее словацкий евродепутат Любош Блага назвал Каю Каллас главной угрозой для всей Европы.

    Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Германский политолог Александр Рар рассказал о столкновении двух разных моделей будущего ЕС у этих политиков.

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    16 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас «сломанным магнитофоном»

    Захарова: Каллас ретранслирует ненависть к России как сломанный магнитофон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайю Каллас в ретрансляции ненависти к России.

    Захарова сравнила главу европейской дипломатии Кайю Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений, передает ТАСС. «Она не говорит вещи, которые были бы выгодны Брюсселю и Евросоюзу в контексте интересов граждан этих стран. Она о них не заботится. Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны», – отметила российский дипломат.

    Захарова задалась вопросом о возможности диалога с людьми, которые даже не пытаются скрыть свой неонацистский подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором.

    Ранее дипломат высмеяла идею Каи Каллас о создании антироссийской группы экспертов. А весной Мария Захарова сравнила европейскую чиновницу с экоактивисткой Гретой Тунберг.

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    17 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Евросоюз приобрел у России партию свитеров на рекордную с 2001 года сумму

    Импорт кашемировых свитеров из России в Евросоюз достиг максимума с 2001 года

    Tекст: Мария Иванова

    В июле европейские страны резко увеличили закупки свитеров, пуловеров и кардиганов из России, доведя объем поставок до 1,18 млн евро.

    В июле поставки российских свитеров, пуловеров, кардиганов и жилетов в Евросоюз достигли 1,18 млн евро. Это рекордный показатель с октября 2001 года, когда европейские страны приобрели вязаных вещей на 1,3 млн евро. В предыдущие месяцы суммы были значительно скромнее: в июне стоимость импорта составила всего 1,3 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Основной объем европейских закупок пришелся на Италию. Больше всего потребителей интересовали изделия из кашемира, на которые потратили 1,16 млн евро, а также одежда из шерсти на 22 тыс. евро.

    В общем списке поставщиков вязаной одежды в Евросоюз Россия заняла место в четвертом десятке, однако по экспорту кашемировых изделий оказалась на пятой строчке. Лидерами рейтинга стали Китай с объемом поставок на 506,9 млн евро, Бангладеш с 361,8 млн евро и Турция со 115,4 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Камбоджа и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия сократила импорт вина из Евросоюза.

    В феврале европейские страны до максимума нарастили закупки семян подсолнечника из России.

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