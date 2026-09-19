Неуправляемый грузовик протаранил семь легковушек и автобус в Самаре

В массовой аварии с девятью автомобилями в Самаре пострадали пять человек

Tекст: Мария Иванова

Массовая авария с участием девяти транспортных средств произошла в Самаре. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых 11-летний ребенок, передает ТАСС.

«По предварительным данным, <…> водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением, допустил столкновение с Renault Megane», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. После этого грузовик врезался в Lada Largus и Kia Rio.

От удара корейскую иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой Kia Rio. Затем грузовик протаранил Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и пустой рейсовый автобус.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года в Самарской области в массовом ДТП пострадали восемь человек.

В июле под Иркутском при столкновении трех автомобилей травмы получили семь граждан.

В конце того же месяца в Крыму в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли три человека.