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    19 сентября 2026, 12:57 • Новости дня

    Диверсанты попытались сорвать выборы на Дальнем Востоке

    Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи на Дальнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники преднамеренно повредили магистральный кабель на Дальнем Востоке для срыва голосования, однако специалисты оперативно восстановили доступ к интернету в четырех регионах.

    Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи на Дальнем Востоке России. Инцидент затронул инфраструктуру фиксированного интернета, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

    Из-за преднамеренного повреждения линии оптической связи произошли перебои в сети, однако сейчас доступ полностью восстановлен в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В ведомстве подчеркнули, что целью злоумышленников был срыв проходящего голосования на выборах депутатов в Госдуму.

    «Очередная попытка помешать проведению выборов. Она не удалась: голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены», – заявили представители министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед выборами западные спецслужбы собирали личные данные россиян для подготовки диверсий. Противник пытался сорвать процесс голосования с помощью террористического и информационного давления.

    В августе власти Камчатского края ограничивали доступ к интернету из-за ремонта подводной волоконно-оптической линии связи.

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%

    Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,43%

    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка достигла 29,43%.

    Эти данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией после закрытия всех участков, передает РИА «Новости».

    Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Напомним, к вечеру пятницы явка избирателей по федеральному округу превысила 25%.

    Президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Всего онлайн-форматом воспользовались свыше миллиона россиян.

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    18 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Явка на выборах в Государственную Думу России к 15:39 мск превысила 20%, такие данные привели в Центральной избирательной комиссии.

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 15:39 мск составляет 20,03%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13:25 мск явка на выборах достигла отметки в 10,09%. Более 1 млн российских избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле.

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    18 сентября 2026, 14:40 • Новости дня
    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов

    Памфилова показала видео с частушками членов избиркомов Тверской области

    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Центральной избирательной комиссии продемонстрировали видеоролик, где сотрудники избиркомов из Тверской области исполняют частушки о своей работе на выборах.

    Центральная избирательная комиссия России продемонстрировала видеоролик, в котором члены избиркомов исполняют частушки о своей работе на выборах, передает РИА «Новости».

    Брифинг, посвященный старту работы избирательных участков по всей стране, прошел в пятницу.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что творческую инициативу проявили сотрудники одной из комиссий Тверской области. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Это вот как дань уважения, благодарности этим нашим замечательным, прекрасным людям. В основном женщины. Пожалуйста. Частушки про себя они сочинили… Вот она, российская глубинка и наши замечательные люди», – заявила она.

    Глава ведомства также выразила благодарность коллегам за проявленный креатив. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня.

    Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о поступающих угрозах в адрес членов избиркомов.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    18 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Хакерские атаки на ДЭГ и «Госуслуги» оказались безуспешны

    Атаки на системы ДЭГ и «Госуслуги» показали нулевую результативность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и систему дистанционного электронного голосования оказались безуспешными, не нарушив работу платформ.

    Специалисты фиксируют кибератаки на портал «Госуслуги» и системы дистанционного электронного голосования, однако они не приносят результатов. Злоумышленникам не удается нарушить работу критически важных ресурсов, сообщил РИА «Новости» председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «Атаки, конечно, осуществляются… Но их результативность нулевая. Как-либо помешать работе системы ПТК-ДЭГ или «Госуслуг» атакующие на данный момент не смогли», – подчеркнул Артамонов, выступая по видеосвязи в ситуационном центре Общественной палаты России.

    Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала о беспрецедентно мощных кибератаках на столичную систему дистанционного электронного голосования.

    Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова отчиталась о провале масштабной киберагрессии против российской избирательной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов избирателей в 32 регионах России проголосовали дистанционно.

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    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней
    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    Автор ролика в конце призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в социальных сетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    19 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Киев попытался сорвать выборы на территории ЛНР

    Избирком ЛНР: Киев пытается сорвать выборы в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева, что потребовало подключения резервного питания на ряде объектов.

    Украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку и сорвать выборы в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам председателя республиканского избиркома Марианны Сумской, все избирательные участки открылись в 08:00 по московскому времени.

    «Однако, к сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», – сообщила Сумская.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал важность этих выборов для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях на российских избирательных участках.

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник зафиксировал увеличение количества атак украинских беспилотников.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать голосование.

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    18 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Росгвардеец оказал помощь женщине с инфарктом на избирательном участке в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник вневедомственной охраны помог 88-летней москвичке, почувствовавшей острую боль в груди во время голосования на выборах в Госдуму, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

    Инцидент произошел на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы во время Единого дня голосования, сообщается в канале ведомства в Max. Боец Росгвардии обратил внимание на 88-летнюю пенсионерку, которой внезапно стало плохо.

    «В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине. Она пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал скорую, оказал первую доврачебную помощь и находился рядом с пострадавшей до прибытия врачей.

    В столичном главке добавили, что женщину экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи поставили пенсионерке предварительный диагноз «инфаркт».

    Напомним, Центральная избирательная комиссия ввела новую должность для обеспечения безопасности на участках.

    Местные власти комплексно обеспечивают защиту граждан во время голосования во всех регионах.

    Ранее сотрудники Росгвардии задержали пенсионерку за поджог кабинки на московском избирательном участке.

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    19 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

    Центризбирком зафиксировал явку на выборах в Госдуму выше 30%

    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы превысила 30% по всей стране.

    Показатель активности избирателей на выборах в Государственную думу превысил отметку в 30%, передает Центральная избирательная комиссия.

    Процесс голосования продолжается по всей стране. Граждане активно реализуют свое избирательное право на участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня выборов явка превысила 29%.

    К вечеру пятницы Центральная избирательная комиссия зафиксировала этот показатель на уровне 25,66%.

    Политолог Никита Ляховецкий объяснил высокую активность граждан доверием к избирательной системе.

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    19 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%, сообщает ЦИК.

    Данные о ходе избирательного процесса опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Как следует из данных, явка в первый день составила 29,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе.

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    18 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО

    Политолог Ляховецкий: Высокая явка на выборах говорит о единстве общества

    Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Первый день голосования на выборах в Госдуму показал высокую явку, что свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе и готовности проявить единство перед лицом внешних угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. В пятницу в России начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование продлится три дня.

    «Первый день голосования уже показал высокую явку – к 20:01 мск она превысила 23% по стране. Для рабочей пятницы это значительный результат. Кроме того, Москва традиционно задает тренды в электронном голосовании, поэтому высокий процент участия отражает доверие как к избирательной системе в целом, так и к дистанционному формату в частности», – отметил политолог Никита Ляховецкий, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По прогнозу собеседника, в выходные явка продолжит расти. «Пик ожидается вечером в воскресенье: многие откладывают голосование до последнего момента. Участковые комиссии с пониманием относятся к тем, кто приходит уже перед закрытием участков», – пояснил Ляховецкий.

    Политолог также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем обращении призвал граждан прийти на участки и выразить свою позицию. «Россия подвергается беспрецедентному внешнему давлению, поэтому сплоченность, которую граждане демонстрируют на выборах, – это не только гражданский акт, но и сигнал доверия и единства перед лицом угроз», – подчеркнул эксперт.

    При этом, по словам Ляховецкого, информационные кампании и попытки противника сорвать голосование продолжаются. Однако они не влияют на ход выборов. «К тому же система наблюдения, в которой участвуют кандидаты, Общественная палата, онлайн-мониторинг и международные наблюдатели, не зафиксировала значимых нарушений, которые могли бы поставить процедуру под сомнение», – добавил эксперт.

    По мнению политолога, это свидетельствует об устойчивости российской избирательной системы даже в условиях специальной военной операции. Отдельно он отметил работу комиссий в приграничных регионах. «Особого уважения заслуживают сотрудники комиссий, которые регулярно подвергаются террористическим атакам, но продолжают исполнять свой долг и обеспечивать проведение голосования», – отметил Ляховецкий.

    Говоря о дальнейшем ходе кампании, эксперт ожидает более спокойного второго дня. «Основной пик активности избирателей придется на воскресенье, когда на участки придут те, кто откладывал голосование по бытовым причинам. Явка в целом остается высокой, а процесс – стабильным и предсказуемым», – резюмировал Ляховецкий.

    В пятницу в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени с пятницы по воскресенье, которое является основным и завершающим днем единого голосования. Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле. Более 1 млн российских избирателей тоже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

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