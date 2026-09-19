Захарова заявила о соскучившихся друг по другу народах России и Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи подчеркнула важность снятия визовых ограничений для граждан Грузии, передает ТАСС. Она обратила внимание на активное развитие торговли, экономики и гуманитарной сферы между странами, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.
«Я думаю, что делегацию Грузии вы видите не в первый раз на этой площадке. Да, у нас нет официальных дипломатических отношений, но при этом у нас активно развивается торговля, экономика, гуманитарная сфера. Наконец-то – и в данном случае употреблю слово «аллилуйя», потому что это было настолько долгожданно – были сняты визовые ограничения», – сказала представитель дипведомства.
Представитель министерства добавила, что туристическое направление в Грузии открыто и активно развивается. Россия также ждет гостей из соседней страны с различными целями, включая туризм, бизнес и участие в международных мероприятиях. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не создавала барьеров для тех, кто приходит с миром, независимо от политической позиции их стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в страну без виз.
Мария Захарова ранее отметила активное развитие экономических и туристических отношений между двумя государствами.
Международный фестиваль молодежи с участием иностранных делегатов прошел в Екатеринбурге.