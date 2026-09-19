Захарова заявила о соскучившихся друг по другу народах России и Грузии

Захарова назвала долгожданным снятие визовых ограничений между Россией и Грузией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи подчеркнула важность снятия визовых ограничений для граждан Грузии, передает ТАСС. Она обратила внимание на активное развитие торговли, экономики и гуманитарной сферы между странами, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений.

«Я думаю, что делегацию Грузии вы видите не в первый раз на этой площадке. Да, у нас нет официальных дипломатических отношений, но при этом у нас активно развивается торговля, экономика, гуманитарная сфера. Наконец-то – и в данном случае употреблю слово «аллилуйя», потому что это было настолько долгожданно – были сняты визовые ограничения», – сказала представитель дипведомства.

Представитель министерства добавила, что туристическое направление в Грузии открыто и активно развивается. Россия также ждет гостей из соседней страны с различными целями, включая туризм, бизнес и участие в международных мероприятиях. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не создавала барьеров для тех, кто приходит с миром, независимо от политической позиции их стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в страну без виз.

Мария Захарова ранее отметила активное развитие экономических и туристических отношений между двумя государствами.

Международный фестиваль молодежи с участием иностранных делегатов прошел в Екатеринбурге.