Суд в Москве заблокировал сайты с запрещенной книгой Саакашвили

Лефортовский суд Москвы ограничил доступ к пяти ресурсам, распространявшим книгу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины», передает РИА «Новости».
Исковое заявление о блокировке направила межрайонная прокуратура.
Надзорное ведомство выявило наличие в тексте произведения экстремистских высказываний. Этот факт был подтвержден результатами исследования, проведенного специалистами АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».
«Административные исковые требования Лефортовского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к ООО «Живая библиотека» о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению – удовлетворить», – указано в судебном решении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отбывающий наказание бывший грузинский лидер обвинил руководство страны в бесчеловечном обращении.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность выдачи политика Украине.
Ранее экс-президент попросил Владимира Зеленского о включении в список гражданских пленных.