Дмитриев уличил журналистов Би-би-си в промывании мозгов ложными страшилками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю публикацию британской корпорации, передает РИА «Новости». Он отреагировал на материал, вышедший под заголовком о возможной грядущей войне и психологической готовности к ней.

«Почему Би-би-си так стремится подорвать западную цивилизацию изнутри?» – написал Дмитриев в социальной сети X. Глава РФПИ также дал собственный ответ на поставленный вопрос.

По мнению Дмитриева, у журналистов издания явно присутствуют умственные, психологические и этические проблемы. Именно из-за них, как отметил спецпредставитель президента, корпорация постоянно занимается промыванием мозгов с помощью ложных страшилок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о цели премьера Британии Кира Стармера уничтожить западную цивилизацию.

Ранее спецпредставитель президента России предположил наличие у Лондона планов воевать с западным миром.

В прошлом году он усомнился в перспективах улучшения работы нового руководства корпорации Би-би-си.