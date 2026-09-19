Водоснабжение в ДНР после атаки ВСУ экстренно перевели на резервное питание

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объекты водоснабжения ДНР подключили к альтернативным источникам после атаки ВСУ. Инфраструктура республики пострадала в результате атаки со стороны ВСУ. Произошла масштабная авария в энергосистеме, которая привела к отключениям и перепадам напряжения в большинстве муниципалитетов региона, сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

«Из-за обесточивания всех объектов водоснабжения республики нам пришлось экстренно переводить систему на альтернативные источники», – подчеркнул глава правительства. Он добавил, что принятые меры позволили оперативно вернуть воду жителям сразу после возобновления подачи электричества. При наличии технической возможности водоснабжение осуществляется строго по установленному графику.

«Сейчас частично без энергоснабжения остаются объекты в Мариуполе, Волновахе, Макеевке, Снежном, Ленинском районе Донецка и Новоазовском муниципальном округе. Ситуацию держу на личном контроле», – заверил Чертков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти ДНР ввели графики отключения электричества из-за ударов украинских войск по энергосистеме.

Ранее энергетики восстановили электроснабжение полумиллиона обесточенных абонентов республики. До этого обстрелы критической инфраструктуры со стороны ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс.