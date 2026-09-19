Юрист Соловьев предупредил о новой схеме обмана перед отопительным сезоном

Юрист Соловьев: Мошенники крадут данные россиян под предлогом запуска тепла

Tекст: Тимур Шайдуллин

Злоумышленники начали использовать новый способ обмана россиян перед стартом отопительного сезона. Преступники звонят с подменных номеров, представляясь соседями жертвы, рассказал РИА «Новости» заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Сообщают, что в доме будет произведен предварительный запуск отопления, для чего специальные службы произведут пробную промывку труб», – рассказал Соловьев. После этого человеку предлагают вступить в домовой чат для контроля за процессом.

При согласии жертве отправляют ссылку в мессенджер. Переход по ней или ввод кода из СМС приводит к краже аккаунта. Затем мошенники рассылают контактам просьбы о переводе денег и звонят от лица спецслужб с угрозами.

Чтобы избежать обмана, эксперт советует проверять информацию о работах через управляющую компанию. Он категорически запретил переходить по сомнительным ссылкам и вступать в неизвестные чаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты также создают поддельные опросы по вопросам жилищно-коммунальных услуг для хищения средств.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники рассылают сообщения о переносе бесед соседей в другие приложения из-за мнимых сбоев. А прокуратура Московской области предупредила о создании злоумышленниками фейковых домовых чатов ради получения доступа к порталу госуслуг.