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    19 сентября 2026, 10:59 • Новости дня

    Памфилова предложила назвать участок в Запорожье именем погибшей коллеги

    Памфилова предложила присвоить запорожскому участку имя убитой дроном главы УИК

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила присвоить избирательному участку в Запорожской области имя Елены Астаниной, погибшей в результате удара украинского беспилотника.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова выступила с инициативой увековечить память Елены Астаниной, председателя УИК №394, погибшей 15 сентября при атаке украинского беспилотника, передает РИА «Новости».

    «Светлая память нашей коллеге, светлая память. Я думаю, что один из избирательных участков в Запорожской области – проведем выборы, жизнь там налаживается – назовем ее именем. И хотим пожелать второй нашей коллеге, которая была ранена там же, выздоровления, скорейшего выздоровления», – заявила глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую Елену Астанину орденом Мужества.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее отметила наибольшее количество погибших сотрудников комиссий именно в Запорожской области.

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд

    Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах

    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о рекордном числе иностранных наблюдателей на федеральных выборах в России, превысившем показатели президентской кампании 2024 года.

    По словам Памфиловой, число наблюдателей из других стран на федеральных выборах этого года побило рекорд президентских выборов 2024 года, передает ТАСС.

    «Если на выборах президента присутствовало 1115 представителей рекордного количества стран – 129, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов – 1126 и уже из 133 стран мира», – сказала Элла Памфилова.

    Западные страны пытаются навязывать свои правила проведения выборов, из-за чего многие государства теряют электоральный суверенитет. Руководитель Центризбиркома отметила, что представители западных организаций часто критикуют демократические процессы, не учитывая культуру и традиции других стран.

    Все больше государств осознают неприемлемость подобного диктата и стремятся совершенствовать избирательные системы для защиты от внешнего влияния. Памфилова подчеркнула, что утрата суверенитета приводит к подчинению национальных интересов иностранным, добавив, что странам необходимо строить отношения на равных условиях.

    Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать российские выборы.

    Утром в пятницу Памфилова рассказала о поступающих организаторам голосования угрозах.

    На прошлых президентских выборах за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей.

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    18 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%

    Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,43%

    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка достигла 29,43%.

    Эти данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией после закрытия всех участков, передает РИА «Новости».

    Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Напомним, к вечеру пятницы явка избирателей по федеральному округу превысила 25%.

    Президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Всего онлайн-форматом воспользовались свыше миллиона россиян.

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    18 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Явка на выборах в Государственную Думу России к 15:39 мск превысила 20%, такие данные привели в Центральной избирательной комиссии.

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 15:39 мск составляет 20,03%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13:25 мск явка на выборах достигла отметки в 10,09%. Более 1 млн российских избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 14:40 • Новости дня
    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов

    Памфилова показала видео с частушками членов избиркомов Тверской области

    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Центральной избирательной комиссии продемонстрировали видеоролик, где сотрудники избиркомов из Тверской области исполняют частушки о своей работе на выборах.

    Центральная избирательная комиссия России продемонстрировала видеоролик, в котором члены избиркомов исполняют частушки о своей работе на выборах, передает РИА «Новости».

    Брифинг, посвященный старту работы избирательных участков по всей стране, прошел в пятницу.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что творческую инициативу проявили сотрудники одной из комиссий Тверской области. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Это вот как дань уважения, благодарности этим нашим замечательным, прекрасным людям. В основном женщины. Пожалуйста. Частушки про себя они сочинили… Вот она, российская глубинка и наши замечательные люди», – заявила она.

    Глава ведомства также выразила благодарность коллегам за проявленный креатив. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня.

    Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о поступающих угрозах в адрес членов избиркомов.

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    18 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

    ЦИК сообщила о явке более 10% на выборах в Госдуму

    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13:25 мск составляет 10,09%, сообщили в ЦИК России.

    Явка на выборах к 13:25 по московскому времени достигла 10,09%, следует из данных на сайте ЦИК.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними голосования стартовали 18 сентября. Процесс волеизъявления граждан продлится три дня и завершится 20 сентября.

    Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    Более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос в электронном формате.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    18 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Хакерские атаки на ДЭГ и «Госуслуги» оказались безуспешны

    Атаки на системы ДЭГ и «Госуслуги» показали нулевую результативность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и систему дистанционного электронного голосования оказались безуспешными, не нарушив работу платформ.

    Специалисты фиксируют кибератаки на портал «Госуслуги» и системы дистанционного электронного голосования, однако они не приносят результатов. Злоумышленникам не удается нарушить работу критически важных ресурсов, сообщил РИА «Новости» председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «Атаки, конечно, осуществляются… Но их результативность нулевая. Как-либо помешать работе системы ПТК-ДЭГ или «Госуслуг» атакующие на данный момент не смогли», – подчеркнул Артамонов, выступая по видеосвязи в ситуационном центре Общественной палаты России.

    Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала о беспрецедентно мощных кибератаках на столичную систему дистанционного электронного голосования.

    Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова отчиталась о провале масштабной киберагрессии против российской избирательной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов избирателей в 32 регионах России проголосовали дистанционно.

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    19 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Киев попытался сорвать выборы на территории ЛНР

    Избирком ЛНР: Киев пытается сорвать выборы в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева, что потребовало подключения резервного питания на ряде объектов.

    Украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку и сорвать выборы в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам председателя республиканского избиркома Марианны Сумской, все избирательные участки открылись в 08:00 по московскому времени.

    «Однако, к сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», – сообщила Сумская.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал важность этих выборов для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях на российских избирательных участках.

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник зафиксировал увеличение количества атак украинских беспилотников.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать голосование.

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    18 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Росгвардеец оказал помощь женщине с инфарктом на избирательном участке в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник вневедомственной охраны помог 88-летней москвичке, почувствовавшей острую боль в груди во время голосования на выборах в Госдуму, сообщили в столичном управлении Росгвардии.

    Инцидент произошел на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы во время Единого дня голосования, сообщается в канале ведомства в Max. Боец Росгвардии обратил внимание на 88-летнюю пенсионерку, которой внезапно стало плохо.

    «В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине. Она пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал скорую, оказал первую доврачебную помощь и находился рядом с пострадавшей до прибытия врачей.

    В столичном главке добавили, что женщину экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи поставили пенсионерке предварительный диагноз «инфаркт».

    Напомним, Центральная избирательная комиссия ввела новую должность для обеспечения безопасности на участках.

    Местные власти комплексно обеспечивают защиту граждан во время голосования во всех регионах.

    Ранее сотрудники Росгвардии задержали пенсионерку за поджог кабинки на московском избирательном участке.

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    19 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%, сообщает ЦИК.

    Данные о ходе избирательного процесса опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Как следует из данных, явка в первый день составила 29,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе.

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