Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания

Tекст: Мария Иванова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости жесткого ответа на западные санкции, передает Telegram.

«Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев», – написал политик.

Политик отметил, что Европа ведет прямую войну против России, поставляя противнику оружие и разведданные, а также вводя тотальные ограничения против граждан и бизнеса.

«Ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной. Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, – от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти», – отмечает Медведев.

При этом, по его словам, европейские правительства впадают в панику при попытках временного управления их активами в России.

«Их компании – священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», – пишет Медведев.

Он предложил пойти дальше и вспомнить опыт советской власти, когда иностранные предприятия изымались в государственную собственность безвозмездно. Политик подчеркнул, что США и Европа понимают исключительно язык прямого военного сдерживания, которым и следует отвечать на новые американские санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон имени Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России.

Старшие демократы в Палате представителей ранее выступили против данного документа.

Президент России Владимир Путин передал российские активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.