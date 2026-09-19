Стенд Центра «ВОИН» на МФМ посетили более 8 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители Центра «ВОИН» подвели итоги участия в Международном фестивале молодежи, на котором их площадку посетили более 8 тыс. гостей.

За неделю более 20 инструкторов и курсантов Центра провели экспресс-обучение по оказанию первой помощи, тактической медицине и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Гости практиковались в сердечно-легочной реанимации, транспортировке раненых и остановке кровотечений с использованием российских тренажеров, а также изучали прием Геймлиха.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что активности Центра «ВОИН» отличаются прикладной направленностью и интерактивным форматом, а популярность подтверждается высокими показателями посещаемости на подобных мероприятиях в стране. Он подчеркнул, что такие площадки позволяют обмениваться опытом и способствуют развитию военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко рассказал, что площадка впервые работала на Международном фестивале молодежи и сразу привлекла внимание благодаря опыту инструкторов, которые могут качественно передать знания по первой помощи и управлению дронами. Шевченко также выразил уверенность, что после фестиваля число желающих пройти обучение в Екатеринбурге возрастет.

Курсант филиала Центра в Свердловской области Вероника Шишкина подчеркнула, что передавать знания иностранным участникам оказалось непросто, но все проявляли большой интерес к навыкам первой помощи, ведь от них может зависеть человеческая жизнь. Она отметила, что лично смогла убедиться в важности этих умений, когда спасла ребенка, и рада была поделиться опытом с гостями фестиваля.

В зоне управления БПЛА участники изучали принципы работы дронов, пилотировали отечественный симулятор «Квадросим» на скорости до 150 км/ч, а опытные пользователи управляли настоящим FPV-дроном в защитном полетном кубе. Виртуально гости преодолели свыше 5000 км, а в реальных условиях налетали более 600 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

Данное мероприятие объединило 10 тыс. делегатов из 191 страны мира.

Ранее Центр «ВОИН» представил свой интерактивный павильон на Восточном экономическом форуме.