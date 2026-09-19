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    19 сентября 2026, 10:31 • Новости дня

    Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока»

    Глава РФПИ Дмитриев допустил совместное с АдГ восстановление «Северного потока»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность сотрудничества с партией «Альтернатива для Германии» ради восстановления работоспособности разрушенного газопровода «Северный поток».

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность совместной работы с партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток», передает ТАСС.

    «Мекленбург – Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией «Альтернатива для Германии» вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». Снижение счетов за электроэнергию, создание новых рабочих мест и более высокий экономический рост», – написал он в соцсети.

    Дмитриев также добавил, что немецкой энергетике и промышленности нужно прекратить самоубийство.

    Напомним, 26 сентября 2022 года произошли беспрецедентные разрушения на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», сроки восстановления остальных пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым для обсуждения перезапуска трубопроводов.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

    Представители политического объединения включили пункт о реанимации балтийского энергетического маршрута в проект своей правительственной программы.


    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    16 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg.

    Немецкие власти начали масштабную проверку готовности системы здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В рамках этих мероприятий отрабатываются различные сценарии приема большого числа раненых, передает RT.

    «Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, – это марафон», – подчеркнул командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт. По информации бундесвера, в случае полномасштабных боевых действий больницы смогут ежедневно принимать до тысячи пострадавших военнослужащих.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса.

    Осенью прошлого года доклад бундесвера зафиксировал неготовность немецких медицинских учреждений к возможному военному конфликту.

    Весной власти Германии начали подготовку гражданской инфраструктуры к боевым действиям.

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    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    16 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    МИД ФРГ: Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный российский самолет прибыл в Германию для вывоза сотрудников закрытого генерального консульства России в Бонне, сообщил МИД ФРГ.

    Спецборт из России приземлился на немецкой территории для возвращения на родину дипломатических работников закрытого генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости».

    «По этому поводу я могу коротко сказать и подтвердить, что для российского специального борта имеется соответствующее разрешение. Этот рейс связан с выездом сотрудников российского генерального консульства в Бонне», – отметила официальный представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.

    Она добавила, что точное количество покидающих страну дипломатов раскрывать не будет. Официальная церемония закрытия дипломатического представительства состоялась во вторник, в ней приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев и генеральный консул Олег Красницкий.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкая сторона потребовала отъезда 70 российских дипломатических работников.

    Официальная церемония закрытия дипмиссии прошла 15 сентября.

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    16 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    В коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо

    Фракция ХДС/ХСС в Бундестаге предложила снизить НДС на бензин в ФРГ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство фракции ХДС/ХСС в Бундестаге призвало власти Германии срочно снизить НДС на бензин и дизель или вернуть «топливную скидку» для стабилизации цен, передает Deutsche Welle.

    В правящей коалиции ФРГ выступили за экстренные меры по снижению стоимости бензина и дизельного топлива, в том числе за уменьшение ставки НДС или восстановление действия так называемой топливной скидки, сообщает Deutsche Welle.

    Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге указал, что снижение налога на добавленную стоимость на бензин и дизель позволило бы оперативно облегчить нагрузку на водителей и бизнес. В качестве альтернативы он предложил вернуться к механизму топливной скидки, который уже применялся в мае и июне.

    Политик подчеркнул, что власти ФРГ обязаны принять срочные решения, чтобы остановить рост цен на топливо и уменьшить давление на экономику. По его мнению, промедление с принятием таких мер усугубит ситуацию для потребителей и транспортной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне цена бензина в Германии обновила исторический рекорд. В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц перетасовал правительство на фоне скандала с суррогатным материнством. В прошлом году в блоке ХДС/ХСС обсуждали возможный распад коалиции с СДПГ.

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    16 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Литр пива на «Октоберфесте» подорожал почти на 400% с 1985 года

    DPA: Кружка пива на «Октоберфесте» подорожала почти на 400% с 1985 года

    Tекст: Мария Иванова

    Историческая «пивная инфляция» на главном фестивале Баварии значительно опередила потребительскую, подняв цену стандартной литровой кружки почти на 400% с 1985 года.

    В текущем году за литр традиционного напитка гостям праздника придется заплатить 15,61 евро, передает ТАСС. За минувший год стоимость выросла на 2,4%, что оказалось ниже общего уровня инфляции в стране.

    Однако в долгосрочной перспективе рост цен впечатляет гораздо сильнее. С 1985 года стандартный бокал подорожал в 4,9 раза, или почти на 400%. Тогда литровая кружка обходилась посетителям в три евро и двадцать центов, в то время как общая потребительская инфляция за этот период составила около 120%.

    Ведущий аналитик банка Unicredit Андреас Риз предположил, что темпы роста стоимости напитка уже прошли свои пиковые значения. «Поставим ли мы на это литр пива? Скорее всего, нет», – пошутил эксперт.

    Очередной фестиваль пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. В прошлом году знаменитый праздник посетили около 6,5 млн гостей со всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году стоимость литровой кружки пива на фестивале достигала 15,80 евро.

    В апреле инфляция в Германии ускорилась до 2,9%.

    Из-за резкого падения спроса пивоваренная отрасль страны столкнулась с угрозой массовых банкротств.

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    17 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    BASF объявил о планах сократить более половины рабочих мест в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн BASF намерен значительно урезать штат ИТ-подразделения BASF Digital Solutions в Людвигсхафене, сократив число сотрудников с примерно 1,9 тыс. до менее 900 человек к 2030 году, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    Немецкий химический концерн BASF планирует масштабное сокращение рабочих мест в своем ИТ-подразделении BASF Digital Solutions GmbH в Людвигсхафене, передало агентство Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    По его данным, компания намерена сократить более половины ИТ-персонала на главной площадке в Германии.

    Штат BASF Digital Solutions должен уменьшиться с примерно 1,9 тыс. сотрудников до менее 1,1 тыс. к 2028 году и далее до менее 900 человек к 2030 году. Профсоюз указал, что такие параметры оптимизации зафиксированы в планах руководства, хотя ранее концерн не раскрывал конкретных чисел по сокращениям в цифровом секторе.

    Руководство BASF намерено перенести значительную часть цифровых задач в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в первую очередь в Индию и Малайзию, уточнило Reuters. По данным агентства, это коснется как разработки программного обеспечения, так и поддержки ИТ-инфраструктуры концерна.

    Агентство dpa сообщало, что общая численность персонала на главном заводе BASF в Германии уже снизилась до уровня 1954 года на фоне широкой программы сокращений. Компания реализует многолетний план экономии затрат, затрагивающий как производственные подразделения, так и вспомогательные службы.

    BASF является одной из крупнейших в мире химических компаний, выпускающей химикаты, пластмассы, специальные продукты и средства защиты растений, а ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Концерн управляет сетью производственных площадок и сервисных центров в разных регионах мира, включая Европу и Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты предупредили, что запрет российских удобрений способен серьезно ударить по экономике Евросоюза.

    В позапрошлом году аналитики отметили, что Европа продолжает наращивать зависимость от российских удобрений на фоне энергетического и промышленного кризиса.

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